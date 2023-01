El Mitsubishi Space Star se despide de Japón ¿Y de Europa…?

Es muy triste decirlo, pero el Mitsubishi Space Star ha sido el patito feo del segmento B. Nació para relevar a otro modelo mítico de la firma japonesa que abandonó el mercado sin hacer ruido: el Colt. El problema está en que de nacimiento surgieron algunos problemas que le complicaron su andadura vital en regiones del mundo como Europa. El más notorio tenía que ver con su denominación comercial, usada por el monovolumen de 1999.

Sea como fuere, el Space Star ha sido criticado por un sin fin de cuestiones. Que si su estética era fea o muy sosa, que si su calidad interior era más bien justa o que si su gama de motores era corta. Pues quizá fueran todas esas cosas o ninguna si se le juzgaba en su contexto. Es un modelo que juega a media agua entre los segmentos A y el B y para su precio de venta ofrecía un equilibrio realmente bueno. Ahora, se despide de Japón y quizá de Europa…

El fin de la producción y venta del Mitsubishi Space Star (Mirage) para Japón podría afectar a Europa y EEUU…

Su adiós de Japón es el motivo por el que hemos hablado, y mezclado, el presente con el pasado. La razón: el Space Star deja de estar disponible en su país natal y la división local de la casa de los tres diamantes hace oficial su cese de ventas a través de una escueta nota. Si vamos a su web oficial podemos leer el mensaje que dejan a todos sus clientes…

«Debido a la interrupción de la producción del Mirage, es posible que no podamos cumplir con la solicitud del cliente de color de carrocería, opciones, etc. Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para obtener más detalles»

Por si no lo sabías, nuestro Space Star se conoce, y vende, en Japón o Estados Unidos como Mirage. Con todo, en Mitsubishi no aclaran si el cese de ventas en su país natal afectará a otras áreas del mundo. En todo caso, su producción parece que no se detendrá al menos de momento en los centros que la marca tiene en Tailandia (Laem Chabang) y Filipinas (Santa Rosa). No obstante, en algún momento tendrán que tomar una drástica decisión.

Artículo relacionado: El Mitsubishi Space Star se actualiza y recibe un cambio automático

Sí, porque el actual Mitsubishi Space Star llegó al mercado en el año 2012 y ya lleva en activo más de una década. Es cierto que en este tiempo ha recibido dos restylings pero ni por seguridad ni por gama mecánica cumple con los estándares europeos. Además, el lanzamiento comercial del nuevo ASX con base Captur le pone en un brete. Así es que si quieres uno, aún está disponible en España (aquí) y es bueno… No es broma…

Fuente – Mitsubishi