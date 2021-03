El nuevo del Mercedes-Benz Citan «pillado» en estas imágenes espía

Todos sabemos que la colaboración entre Daimler AG y la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi no pasa por su mejor momento. Durante los últimos años hemos visto cómo se iban apagando los proyectos conjuntos que uno y otro fabricante lanzaron al mercado. Es más, hace unos días supimos que Renault ha vendido las acciones que aún conservaba de Daimler AG. Pero todo no está perdido, porque aún queda un proyecto que no ha visto la luz.

Nos referimos a la nueva generación del Mercedes-Benz Citan. La primera vez que tuvimos datos del relevo de de la furgoneta alemana fue con un intrigante teaser. Si hacéis memoria debéis recordar cuando os hablamos del Mercedes-Benz Clase T. Ese modelo no es más que la versión pija y de pasajeros de la Citan. Y ambos, son clones del nuevo Renault Kangoo. Pues bien, ahora tenemos unas fotos «espía» que anuncian un secreto a voces.

eCitan, así se llamará la versión eléctrica del nuevo Mercedes-Benz Citan

La «filtración» de estas fotos espía las hemos conocido a través del perfil que Daimler AG tiene en LinkedIn. Son solo cuatro y la información que transmiten no es mucha. Esto se debe a que la unidad espiada está cargada de camuflaje, impidiendo que podamos apreciar las líneas básicas de su diseño. No obstante, hay tres elementos que confirman que estamos ante la nueva Mercedes-Benz Citan y que esta no es una versión más de la gama.

En primer lugar tenemos las ópticas principales. No se aprecia con claridad su formato, pero queda patente que lucirán la última evolución del código estético de la firma alemana. La parrilla frontal, con las aberturas laterales, también es conocida. Y por último tenemos la zaga, donde se intuyen unas ópticas muy finas situadas en posición vertical. Pero además, hay otro detalle a mencionar: la toma de carga que hay oculta tras el logo del frontal.

Y esta es la gran noticia que Daimler AG ha querido hace pública con estas imágenes espía. La nueva generación del Mercedes-Benz Citan tendrá su correspondiente versión eléctrica. Cuando la firma alemana anunció que la segunda entrega mantendría su relación con Renault no dijo nada sobre la versión a baterías. Sin embargo, parece que el proyecto se completará en todas sus versiones. Es más, anuncian hasta cuál será su nombre oficial.

Según el anuncio de LinkedIn, la versión eléctrica se llamará Mercedes-Benz eCitan. Por ahora no han querido dar datos técnicos, pero debería ser un calco al de la nueva Kangoo ZE. Sea como fuere, su debut público está previsto para la segunda mitad de 2021, por lo que no tardaremos mucho en tener nuevos datos. Su llegada al mercado tendrá lugar en 2022, aunque para entonces ya conoceremos toda su gama, opciones y precios.

Fuente – Daimler AG by LinkedIn – Mercedes-Benz