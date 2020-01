El nuevo Fiat 500e está realizando test de validación con la carrocería final

El segmento de los microurbanos es uno de los más perjudicados por la reducción de emisiones de CO2. Desde hacía un tiempo las marcas con presencia en él habían decidido permanecer con un perfil bajo. Esto es, estirar cual chicle la vida comercial de sus productos hasta encontrar una solución a la parálisis que vive esta parcela del mercado. Sin embargo, la llegada de alternativas eléctricas, como el nuevo Honda e lo ha cambiado todo.

Ante este movimiento, firmas como Renault o Volkswagen no han podido permanecer impasibles. Es más, hasta BMW se ha atrevido a comercializar una versión a baterías del mítico Mini. Con todo, en cuestión de meses habrá un nuevo rival al que todos querrán batir y seguramente no podrán, el nuevo Fiat 500e. El urbanita italiano, en su nueva generación, se pasa a la electricidad y lo hará, con unas líneas y silueta que mantendrán su estilo.

El Fiat 500e tendrá que acertar para acabar con sus rivales

Hasta ahora, los datos técnicos relativos al nuevo Fiat 500e son muy limitados. Sabemos que no compartirá plataforma con el actual, pues el Grupo FCA ha creado una ex profeso para él. En ella deberían colocar un motor eléctrico y un paquete de baterías competente como para no desfallecer ante sus rivales. A partir de ahí, todo son incógnitas y especulaciones, aunque por tamaño y peso no debamos esperar grandes datos.

Otro de los detalles que más rumores ha levantado es el aspecto que lucirá su carrocería. En un primer momento se había especulado con un posible crecimiento de sus cotas. A continuación, se habló sobre la posible adición de unas pequeñas puertas traseras. Pues bien, si las imágenes espía que han publicado los chicos de Motor1, cedidas por los de CarPix, están en lo cierto, todo quedaría en eso, simples rumores.

Según podemos observar, el nuevo Fiat 500e ya está realizando test de validación con la carrocería definitiva. La carga de camuflaje es tal, que no se pueden observar detalles concretos, aunque sí indicios. Lo primero, confirmar que su código estético se mantendrá fiel al que luce el actual, a su vez una reinterpretación del primigenio. En segundo lugar, que las cotas exteriores (longitud y anchura) se mantendrán muy similares.

Por último, que a excepción de sorpresa de última hora, parece que no contará con pequeñas puertas para mejorar el acceso a la segunda fila. Sea como fuere, será en el próximo Salón del Automóvil de Ginebra cuando veamos el 500e definitivo. Habrá que tener un poco de paciencia, porque a buen seguro se acaba filtrando antes de tiempo. Que tiemblen sus rivales, porque viene con ganas de guerra.

Fuente – Motor1 – CarPix

