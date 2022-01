El nuevo Ford Mondeo debuta en China pero ¿Llegará a Europa tal cuál?

Desde que los SUV´s irrumpieron en el mercado muchas cosas han cambiado en el sector del automóvil. La primera y más evidente tiene que ver con la reorganización de los diferentes segmentos que lo formaban. Con este cambio hemos visto cómo las berlinas y monovolúmenes perdían fuerza para dar paso a modelos que, con más o menos gusto, combinan lo mejor de unos y otros. De ahí que muchas marcas estén dando pasos un tanto curiosos…

¿Recordáis al Volvo S60 Cross Country? Quizá no os suene pues fue un experimento que hizo la casa sueca hace unos años. Pero quizá esta mezcla de conceptos la veáis mejor en los nuevos Citroën C5 X o el más nuevo Ford Mondeo. Sí, el segmento de las berlinas va a cobrar un nuevo impulso con vehículos de este tipo y la quinta generación del sedán yanqui acaba de debutar con estas «pintas». Atento a su diseño pero te decimos que debería sonarte de algo…

¿Recuerdas al EVOS? Pues este nuevo Ford Mondeo deriva de él y del Lincoln Zephyr…

Si echas la vista atrás deberías recordar al Ford EVOS que vio la luz el pasado año 2021. Ese SUV de corte dinámico era el primer paso en la nueva ofensiva comercial del Blue Oval para China. Pues bien, con el debut oficial del nuevo Ford Mondeo queda claro que están hermanados. Y no sólo a nivel técnico, al usar la plataforma C2 de la marca, sino porque hace uso de muchos rasgos de su estética que, por cierto, se llama Progressive Energy in Strength…

Según explica Ford la imagen del nuevo Mondeo se basa en estos principios básicos: «comandante, ágil y receptivo». No sabemos cómo trasladarlos a su carrocería, pero su frontal es mucho más agresivo que el actual. Respecto a la vista lateral, indicar que combina una línea descendente del techo con un tercer volumen muy marcado. Ya en la zaga hay unas ópticas Full LED que se inspiran en las del Mustang Mach-E o un paragolpes de corte deportivo.

Artículo relacionado: Ford EVOS: El relevo del denostado Mondeo es oficial «aunque a medias»

Otros detalles del diseño de la quinta generación del Ford Mondeo que no podemos obviar son la pintura bitono, los pasos de rueda musculosos o las generosas llantas de aleación. Sin embargo hay un par de problemas. Por el momento la firma no ha mostrado imágenes de su interior, aunque no hay que ser un lince para saber que será un calco al EVOS. De la gama mecánica tampoco hay datos, aunque el logo 245 que luce nos da una buena pista.

Si no nos equivocamos, y creemos que no será así, bajo su capó podría estar un bloque 2.0 EcoBoost Turbo con 245 CV de potencia. Con todo, habrá que esperar un poco para conocer los datos que aún faltan, pero lo que sí está claro es que por ahora sólo estará disponible en China. Será fabricado en Changan y las primeras entregas llegarán a los clientes en unos meses. Ojalá llegue a Europa, aunque nos da en la nariz que no tardará…

Fuente – Ford