El nuevo Rolls Royce Spectre se deja ver "desnudo" en estas fotos "espía"

Como bien sabes, el nuevo Rolls Royce Spectre será el primer vehículo cien por cien eléctrico de la casa inglesa. En un primer momento se resistieron a esta «moda» pero la evidencia una vez más ha derribado muros que parecían infranqueables. Así es que la firma premium más exclusiva de cuantas ha «parido» el sector del automóvil se ha liado la manta a la cabeza y está llevando a cabo uno de los desarrollos técnicos más complejos de toda su historia.

Menos mal que para dar forma al Spectre cuentan con la ayuda técnica y financiera de su matriz, BMW Group. Sin ellos hubiera sido imposible, aunque tampoco podemos obviar que hubiera sido con otros. Da igual como sea, en Rolls Royce están dando los pasos necesarios para electrificar su gama. Y este coupé será la primera piedra de un futuro que debería ser cero emisiones. Atento, porque estas «fotos espía» dicen más de lo que pueda parecer…

El Rolls Royce Spectre está llamado a suceder, espiritualmente, al Phantom Coupé…

Como es norma en Rolls Royce cuando se acerca el debut de uno de sus modelos suelen publicar este tipo de fotos. Y no lo hacen de forma aislada, sino que aprovechan para lanzar una nota de prensa oficial contando algunos de sus datos técnicos y secretos. Primero te recordamos que el Spectre va sobre una nueva base de desarrollo propio que no comparte con BMW. Se llama Architecture of Luxury y ya da vida a los Ghost, Phantom y Cullinan.

Llama la atención que la batería pese 700 kilos y que, además de ofrecer energía al motor, sirva de material aislante. En este caso, para mitigar los ruidos exteriores y de rodadura han montado el cableado y demás elementos auxiliares entre el piso del vehículo y la parte superior de la batería. Además, su coeficiente aerodinámico es de 0,26 Cx. Y te preguntarás ¿Cómo han logrado un dato tan ajustado?

Pues básicamente, porque han rediseñado su mascota. Sí, el «Spirit of Ecstasy» ha sido remodelada ligeramente para reducir la fricción con el aire. Y hasta aquí se han «estirado» hablando de la técnica. Eso sí, han dejado alguna perla en lo que concierne a su diseño. Según dicen en la nota de prensa oficial publicada…

«Cuando se trataba de diseñar el Spectre, los diseñadores de la marca consideraron las dimensiones y la emotividad del Phantom Coupé y otros grandes coupés del pasado de Rolls-Royce«

Por tanto, queda claro que este nuevo Spectre no será un reemplazo del Wraith, sino que apuntará más alto. Basta con echar un vistazo a sus ópticas dobles u otros elementos de su línea. Con todo, para conocer más detalles habrá que esperar a que acabe sus test de prueba en las instalaciones de BMW Group de Arjeplog, Suecia.

Fuente – Rolls Royce