El Opel Insignia morirá este año para dar paso a un «relevo» eléctrico…

La historia del Opel Insignia es la de muchas otras berlinas medias. Llegó al mundo en el año 2008 para dar merecido relevo a uno de los modelos más exitosos que jamás ha fabricado la casa del rayo: al Vectra. Su primera declinación alcanzó un éxito que jamás habían pensado en General Motors, pero esto fue flor de un día. La razón para que luego cayera en desgracia fue doble. Primero, los yanquis vendieron la casa al ya extinto Grupo PSA.

Esto hizo que los galos cortaran toda relación con el grupo americano para, así, evitar pagarles royalties. Segundo, el envite de los SUV´s ha hecho que este segmento del mercado no se atractivo para los clientes. En resumidas cuentas, el Opel Insignia de segunda generación que nació en el año 2017 está pasando sin pena ni gloria por el mercado. Y así se llega al punto de hoy: anunciando que su producción cesará antes de tiempo para buscar un buen relevo…

El Opel Insignia, de nueva generación, será eléctrico y tendrá un estilo crossover similar al del C5 X…

Como sabes, el Opel Insignia es el último producto que vende la casa bávara con ADN General Motors. Y en Stellantis no quieren «deberles» nada, así es que en vista de la caída de ventas de su berlina han optado por dar un paso al frente y tomar una dura decisión: parar su producción antes de que 2022 diga adiós. Y no es extraño, pues el equipo de ingenieros de la marca trabaja en el que será su relevo. No seguirá sus pasos, pero será un Insignia…

Al parecer, un portavoz de Opel habría hecho unas declaraciones a Automobilewoche. En ellas explicaría la toma de esta decisión…

«La descontinuación del Insignia con su plataforma no electrificable favorece el aumento más rápido de la producción de Astra»

Y en parte tiene razón, pues la plataforma del Insignia no admite ningún tipo de electrificación y Opel quiere ser cien por cien eléctrica antes de que acabe la década. Por tanto, si su gama cuenta con versiones de este tipo no tiene algún sentido mantener un modelo que va en contra de sus «planes». De ahí que todo apunte a que su relevo sea cien por cien eléctrico, olvidándose para siempre de las mecánicas gasolina, diésel o híbridas de sus hermanos.

Artículo relacionado: Opel Insignia 2021: Llegan más motores y más transmisiones automáticas

Aquí también habrá otro punto de inflexión, pues si los rumores están en lo cierto, apuntan a que el nuevo Insignia no será una berlina. Será una especie de Citroën C5 X a la alemana que jugará a mezclar segmentos al estilo del Signum que pocos recordarán. Con todo, parece que hasta octubre seguirá en activo la línea de montaje a fin de dar salida a los pedidos que se han acumulado. La duda está en saber cuándo y cómo llegará y será su relevo.

Mientras tanto toca esperar a que Opel presente algún avance en forma conceptual. Además, también se prevé que el Manta resucite en clave eléctrica y con formato SUV.

Fuente – Automobilewoche