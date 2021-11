El Peugeot LandTrek arranca su venta en Sudáfrica con mejoras técnicas

Una de las misiones de los fabricantes de coches es crecer para reducir sus costes estructurales. El resultado de esta expansión es que muchas veces venden productos que no llegan a todos los países donde están presentes. Uno de los modelos más raros que podríamos ver en Europa es el Peugeot LandTrek. Aunque no lo parezca, se trata de un pick up que la casa del león ha desarrollado para vender en mercados emergentes. De ahí que aquí no lo vayas a ver.

Sea como fuere, la importancia del LandTrek para las cuentas de Peugeot es mucha. La razón para ello no hace falta ni explicarla: los pick up´s están creciendo en ventas y, al ser un modelo co-desarrollado con Changan, sus costes son bajos. Por tanto, aunque vendan pocas unidades sus beneficios son importantes, de ahí que elijan para su venta mercados grandes. Mercosur fue el primero y ahora llega a Sudáfrica y lo hace con un motor nuevo.

El Peugeot Landtrek para Sudáfrica incorpora un motor diésel 1.9 de 150 CV y 350 Nm de par…

Como podéis ver, el Peugeot LandTrek de Sudáfrica luce el mismo diseño que el de Mercosur. El número de carrocerías y opciones disponibles para configurar también se mantiene igual: doble cabina con transmisión de 2 o 4 ruedas motrices. Hasta aquí todo conocido, pero bajo su capó han incorporado una motorización de ciclo diésel que sonará a los fans de «cierta marca italiana». Sí, porque monta un bloque 1.9 de 150 CV y 350 Nm de par.

Para su gestión la marca confía en una caja de cambios automática de 6 relaciones. Como novedad incluye tres modos de conducción: Manual, Sport o Eco y una altura libre al suelo. Según Peugeot es de 23,5 centímetros independientemente del tipo de tracción que elija el cliente. Por su parte, la versión de tracción total incorpora una reductora que, mediante un selector, tiene los siguientes modos: 2-High speed, 4-High speed y 4-Low speed.

El apartado de seguridad y ayudas a la conducción también está a gran nivel. Entre los asistentes que Peugeot ha incluido en el LandTrek podemos citar Hill Descent Control (control de adherencia en descenso), Trailer Swing Control (sistema de asistencia en remolque) o Lane Departure Warning (alerta de cambio involuntario de carril). Tampoco faltarán cámara 360º, ópticas con tecnología LED o cámara off road en el retrovisor derecho.

Y te preguntarás ¿Con todo lo que ofrece el Peugeot LandTrek qué precio tiene? Pues la versión de acceso Allure Doble Cab 4×2 arranca en los 579.000 ZAR (unos 33.350 euros). Quizá parezca mucho, pero viendo como van sus rivales, parece hasta barato. Una pena que al Viejo Continente no vaya a llegar… ¿Te gustaría…?

Fuente – Peugeot