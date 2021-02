El presidente de Suzuki se jubila con 91 años, aunque no dejará el sector

Señores, es un hecho: La cultura del esfuerzo y del sacrificio a muerto en la sociedad occidental. Hemos llegado a un punto en el que creemos que nos merecemos las cosas por nuestra bella cara y no, no es así. Para llegar lejos debemos esforzarnos y trabajar, algo que parece no gustar a muchos. Pues bien, Japón es uno de los países donde esta máxima no ha calado. Y el ejemplo lo tenemos en el empresario y directivo Osamu Suzuki.

A muchos quizá no os suene, pero basta con ver su apellido para saber de quién hablamos. Sí, se trata del actual Presidente del fabricante de vehículos, motores y motocicletas Suzuki. Y ahora diréis ¿Por qué este señor es noticia? Pues muy sencillo, porque no ha sido hasta ahora, que ha decidido retirarse de su labor profesional. Y cuidado que, a pesar de sus 91 años de vida, avisa de que seguirá al pie del cañón. Os contamos su trayectoria…

Osamu Suzuki ha dirigido el fabricante nipón desde el año 1978

Para hacernos una idea del legado que deja Osamu Suzuki, baste decir que empezó a trabajar en la firma en el año 1958. Su llegada fue fruto de su matrimonio con Shoko Suzuki, la nieta de Michio Suzuki fundador de la firma de Hamamatsu. Sin embargo, no sería hasta 1978 que tomaría el control de la marca, alcanzando hitos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con su entrada en el mercado hindú de la mano de Maruti en 1983.

Sin embargo, la evolución del sector del automóvil ha cambiado el tablero de juego. Hace un año la firma celebraba su primer centenario de vida y su presidente decidió dar un paso atrás. Las razones que le han llevado a su retirada tienen que ver con el esfuerzo que tienen que realizar para reducir sus emisiones y trabajar en la electrificación total de su gama. Esto lo llevamos viendo desde que lanzaron al mercado la tecnología SHVS.

Otra de las sorpresas que nos llevamos fue en 2019. Entonces supimos que Suzuki había firmado una alianza con Toyota, Mazda y Subaru para compartir costes a la hora de desarrollar nuevos vehículos eléctricos. El siguiente paso que darán será diseñar de su propia tecnología de electrificación. Para ello, llevarán a cabo una inversión de un billón de yenes (unos 7.753 millones de euros al cambio) durante los próximos cinco años.

Con todo, Osamu Suzuki ha dicho que esto no es un adiós definitivo pues se mantendrá como asesor. Las riendas de la firma quedarán en manos de su hijo Toshihiro Suzuki que actualmente ocupa el cargo de presidente y consejero delegado. Habrá que ver cuál es el camino a seguir, pero tras el cambio en la dirección de Honda podrían llegar alianzas y sorpresas nuevas. Ojalá en nuestra sociedad más de un empleador y trabajador pensaran así.

