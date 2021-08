El primer Acura NSX Type S 2022 será subastado para fines benéficos

Hace unas horas supimos que Honda está dispuesta a rescatar del olvido a la denominación Type S. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando tuvimos conocimiento de que no está destinada a ninguno de sus modelos, sino a uno que se vende bajo su firma premium. Nos referimos al Acura NSX Type S que anunciaron a bombo y platillo con un vídeo teaser muy interesante. Eso sí, la firma de la «H» también lo ha vendido, aunque con menor éxito…

Sea como fuere, estamos ante un hecho importante. En primer lugar, por lo que supone que desempolven y vea de nuevo la luz del sol este mítico nombre. No llega al del Type R, en potencia, pero por imagen y puesta a punto está muy cercano. En segundo lugar, porque ya nos han avisado de que estamos ante la última versión y año de vida de este deportivo. Siendo así, no se han cortado y, en un alarde de generosidad, el primero será subastado.

El dinero que se recaude con la subasta del Acura NSX Type S irá destinado, entre otros, al COSI…

Según reza la nota de prensa, el primer Acura NSX Type S con VIN #001 será subastado en el evento que tiene por nombre Mecum Acution´s Monterey. El día elegido para llevarlo a cabo es el próximo 14 de agosto en la ciudad de Monterey (California). Como resultado, todos los ingresos que se generen con la venta de este exclusivo superdeportivo se destinarán a proyectos y acciones ejecutados por varias organizaciones benéficas.

Entre todos los elegidos, hay uno que destaca por su carácter innovador y elevado número de beneficiarios. Se trata del STEAM (science, technology, engineering, art and math) para jóvenes desatendidos en Estados Unidos que organiza el Center of Science and Industry (COSI). Pero además, esta subasta proporcionará más de 20 mil kits STEAM de almuerzo y aprendizaje COSI a niños desatendidos desde la guardería hasta octavo grado en todo EEUU.

Con esta acción solidaria queda claro que Honda piensa despedir por todo lo alto al Acura NSX Type S. No cabe duda de que es un modelo muy importante para ellos y, aunque no se ha vendido como esperaban, quieren que el público de su principal mercado, EEUU, no se olvide de él. Sea como fuere, si quieres pujar para hacerte con él, la cobertura de la subasta se transmitirá en vivo por los portales y plataformas Peacock y NBC Sports Network.

En todo caso, esta no es la última vez que hablaremos del NSX… Aún le queda un año de vida comercial y las cosas podrían cambiar mucho para cuando desaparezca…

Fuente – Acura