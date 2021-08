El próximo Chevrolet Silverado deja ver en este teaser su nueva dirección

Poco a poco General Motors está dando forma a su gama de modelos eléctricos. Cadillac será la firma que lleve la voz cantante, aunque Chevrolet, GMC y Buick tampoco se quedarán atrás. Eso, por no mencionar que gracias a este nuevo paradigma de movilidad Hummer a vuelto a la vida. Este debe ser el punto de partida para que sus nuevos SUV´s y pick up´s eléctricos copen los primeros puestos de las listas de ventas de EEUU y parte del mundo.

Si todo va según lo previsto, General Motors se adelantará a Tesla, Ford y Rivian. Nos referimos a poner a la venta el primer pick up eléctrico de la historia. Pero el consorcio americano ya está pensando en nuevas propuestas y una de sus novedades más importantes es la futura Chevrolet Silverado Electric. La casa de la pajarita lleva unos años trabajando en esta nueva iteración y hace poco dejó unos teasers. Ahora vuelve a la carga con nuevos datos…

El Chevrolet Silverado Electric no usará el sistema «Crab Walk» del GMC Hummer EV…

[embedded content]

La cuarta generación de la Chevrolet Silverado vio la luz en el año 2019. Sin embargo, en este caso su ciclo de vida se va a acortar ligeramente, pues con el lanzamiento de la versión eléctrica cambiarán toda su técnica y posición en el mercado. De ahí que los responsables de General Motors se esfuercen tanto por dejar claro que hará uso de la tecnología Ultium que, entre otros modelos, ya está bajo la piel de su primo, el GMC Hummer EV Pick Up…

No obstante, el modelo de la pajarita no podrá presumir de ciertos gadgets tecnológicos. Nos referimos al modo de conducción Crab Walk del que disfruta el pick up de GMC. En cambio, y gracias a este vídeo teaser, hemos sabido que montará un nuevo sistema de dirección activa a las cuatro ruedas. De hecho, el clip explica cómo funciona y qué ventajas presenta ante un sistema de dirección pasivo: reducir el radio de giro al trazar curvas.

Con todo, Chevrolet va un paso más allá lo explica de la siguiente forma: «ofrece una mayor agilidad y un radio de giro más cerrado a bajas velocidades, un mejor manejo y estabilidad a velocidades más altas, así como una excelente dinámica de remolque». Pero además, esta no es la única novedad que presentará la Chevrolet Silverado Electric. Si te fijas en el clip y el teaser del inicio, podrás ver unas llantas de aleación de elaborado diseño.

Las tramas asimétricas de su diseño son muy originales y, además, debemos indicar que son de 24 pulgadas. Y, por el momento, hasta aquí podemos leer porque General Motors y Chevrolet siguen calladas en cuanto a datos de su técnica o fecha oficial de lanzamiento. Lo que sí sabemos es que será fabricada en el centro de Detroit-Hamtramck Factory Zero donde se ensamblará el GMC Hummer EV Pick Up.

