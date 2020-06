El RAM TRX levantará tanta polvareda como en este teaser, ¿no lo crees?

La moda por los pick up´s no ha dejado de crecer en los últimos años. En Europa sus ventas no paran de subir, aunque es en América del Norte (y otras regiones del globo) donde realmente brillan este tipo de modelos. La prueba está en que el nuevo Ford F-150 ha estrenado generación manteniendo la esencia de sus predecesores. No obstante no lo va a tener fácil, pues el Grupo FCA lanzará en breve al esperado y radical RAM TRX, su pick up más bestia.

Del RAM TRX ya os hemos hablado alguna vez, pero siempre en clave hipotética. La confirmación oficial tardó en darse, pero cuando lo hizo fue con sugerentes novedades. Ahora, llega el primer vídeo teaser con el que la firma americana da una pista de su bravura. Pero no es el único dato que podemos extraer de este documento ya que hay algo más. Si te gusta no te lo pierdas, porque si llega como esperamos sus rivales no le harán sombra.

El RAM TRX montará el monstruoso bloque Hellcat con más de 700 CV

Get ready. It’s not a mirage. bit.ly/RamTRX Ram TRX | Late Summer 2020#RamTRX Publicada por Ram Trucks en Jueves, 25 de junio de 2020

Lo único que se puede ver en el vídeo teaser es una nube de polvo. Junto a ella se escucha el estruendo de un motor a la hora de acelerar. Pues bien, lo que provoca tal levantamiento es el RAM TRX a la hora de iniciar su marcha. Sólo con estos detalles podemos adivinar qué motorización se esconderá bajo su capó. Además no es un secreto, pues el Grupo FCA solo puede crear un monstruo así tirando del banco de órganos de Dodge.

Como ya avanzamos anteriormente, el TRX hará uso del bloque gasolina 6.2 litros V8 HEMI Superchargerd que anima a las versiones Hellcat de Dodge. El nivel de potencia no ha sido anunciado aún, pero todo apunta a que estaría en los 716 CV del Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Eso, o que se vaya a los 727 CV del Challenger Hellcat o los «locos» 807 del Challenger Hellcat Redeye,

Estas tres, y otras tantas, posibilidades están sobre la mesa de los responsables de la marca. También estarían barajando como gestionar este potencial, ofreciendo tracción total a las cuatro ruedas con un diferencial trasero de bloqueo electrónico. Esta combinación, junto a la actualización de otros elementos mecánicos y técnicos deberían dar pie al nacimiento de uno de los pick up´s más rápidos y radicales del mundo.

Por último, debemos hablar del segundo dato que ofrece el vídeo teaser. Nos referimos a la posible fecha de su presentación oficial. La marca se limita a apuntar al final de verano, por lo que estaríamos nadando a media agua entre septiembre y octubre. Lo lógico es que más adelante ofrezcan una fecha exacta, pero mientras tanto solo nos queda soñar con su bramido. Una pena que no lo veamos en Europa.

Fuente – RAM