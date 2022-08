El restyling de los Alfa Romeo Giulia y Stelvio llegaría muy pronto…

Cuando el extinto Grupo FCA presentó en sociedad al Alfa Romeo Giulia tuvimos sentimientos encontrados. Por una parte estábamos ante una de las berlinas de segmento D más bellas y atractivas de los últimos años. Por otro, la razón nos decía que por muy bien que lo hubieran hecho lo tendría muy muy complicado para triunfar. Estas dudas se debían a que estábamos ante un producto que adolecía de ciertos defectos que ensombrecían su imagen…

Luego, cuando Alfa Romeo presentó el Stelvio la cosa cambió. Este todo camino ayudó a que las ventas de la marca cogieran vuelo pero al poco tiempo volvieron a pinchar. La razón: repetía uno por uno los mismos errores que ya se hicieron palpables en su hermano berlina. Parte de estos fallos fueron solucionados con el restyling que vio la luz hace unos meses. Pero habrá más, muy pronto volverá a refrescarse y ahora sí podrían dar la campanada…

Alfa Romeo podría presentar el restyling de los Giulia y Stelvio este mes de noviembre…

Como bien sabes la gama de Alfa Romeo ha crecido hace poco con el nuevo Tonale. Este SUV de segmento C supone un revulsivo que, si sigue como parece, marcará un punto de inflexión tanto en ventas como beneficios. De ahí que la firma italiana tenga interés en que los Giulia y Stelvio no se queden atrás. Por tanto berlina y SUV volverán a someterse a un restyling que, entre otras mejoras, supondrá la llegada de nuevas ópticas Full LED Matrix…

De puertas adentro también cambiarán pues estrenarán materiales para vestir sus salpicaderos, puertas y asientos. Y no solo eso, todo el apartado de infotainment también evolucionará al estrenar el sistema operativo que del Tonale. Donde no parece que no habrá grandes cambios será en el apartado técnico, pues Stellantis se reserva la electrificación para sus relevos. Ambos, estarán sustentados sobre la nueva plataforma STLA Large del grupo.

Artículo relacionado: Alfa Romeo Giulia y Stelvio Quadrifoglio 2020: Las bestias se actualizan

Con todo, Alfa Romeo está a punto de ultimar el restyling de los Giulia y Stelvio. A lo largo de los últimos meses han visto la luz una serie de imágenes espía en las que podíamos ver cómo evolucionarán sus ópticas. Si vas a la fuente y pinchas en ella podrás comprobar que se acercarán a la línea estética estrenada por el Tonale. En último lugar, todo apunta a que la presentación de esta evolución, doble, verá luz en cuestión de meses…

Según varias fuentes, entre las que está L´argus, Alfa Romeo podría presentar la renovación de los Giulia y Stelvio en noviembre. El objetivo que persiguen es que su venta arranque de cara a los primeros días del próximo año 2023. Habrá que estar muy pendientes pues podríamos llevarnos alguna que otra sorpresa… sobre todo porque igual ahora les sonríe la suerte y recuperan el lugar y las ventas que jamás debieron perder…

Fuente – L´argus – instalfisti by Instagram