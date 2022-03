El Volkswagen ID Buzz deja ver su interior horas antes de su debut oficial

La resurrección del mítico T1 está cada vez más próxima. Sin embargo, antes de que te pongas a dar saltos de alegría has de saber que no, no volverá tal como la conocimos y muchos disfrutaron. Para este menester la casa de Wolfsburg ha ideado una estrategia que, al menos sobre el papel, le parece bien. La va a traer en clave moderna bajo otro nombre y en versión eléctrica. Como bien sabes ya, se trata de el esperado Volkswagen ID Buzz.

De ella hemos hablado mucho durante los últimos años. Que si iba a llegar de una forma, que si iba a llegar de otra y así hasta ahora. La última vez que os contamos algo del Volkswagen ID Buzz fue hace unas semanas. Fue cuando el equipo de comunicación de la casa alemana anunció la fecha en que tendría lugar su debut oficial. Para ello faltan ya un puñado de horas, pero antes de que se pueda filtrar o tenga lugar, publican nuevas fotos de su interior…

El habitáculo de la Volkswagen ID Buzz quiere rendir homenaje a la mítica T1

Como puedes ver, el Volkswagen ID Buzz luce un diseño mucho más convencional del que habíamos visto en todos los prototipos previos. Esto era de esperar, pues el objetivo de la marca es simplificar para reducir costes y, además, ser más ecológica. En todo caso, mantiene la vis colorida, apreciándose en la tapicería de los asientos. El ID Buzz es el primer modelo del grupo que la usa. Se llama ArtVelours ECO e incorpora un 71% de reciclados.

Según podemos leer en la nota de prensa oficial publicada por Volkswagen…

«Los colores corresponden a la pintura exterior y se reflejan opcionalmente en los asientos, el tablero de instrumentos y el revestimiento de las puertas. La iluminación de fondo (opcional con hasta 30 colores) proporciona acentos atmosféricos. La atención al detalle en el nuevo modelo también es evidente en una serie de identificaciones individuales. Motivos que decoran el interior en varios lugares. La mayoría de ellos solo se descubren a segunda vista: aquí se pueden encontrar incluso características funcionales e inteligentes, como un abrebotellas y un raspador de hielo«

Como puedes ver, estos acentos de color serán opcionales, por lo que el ID Buzz de serie será más «triste». En todo caso, seguro que está a gran altura, como sus hermanos ID. Con todo, no podemos olvidar el objetivo que ha de cumplir el ID Buzz: ofrecer el máximo espacio. Según la marca, la versión de cinco plazas proporciona 1.121 litros de capacidad de maletero con todas las plazas ocupadas. Todo los secretos que aún faltan, en unas horas…

Fuente – Volkswagen