En Ginebra podremos conocer al deportivo Hyundai Prophecy EV Concept

La celebración del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra se acerca. Tendrá lugar en los primeros días del mes de marzo y como es lógico, las firmas asistentes ya están calentado el ambiente. Hyundai es una de las que no faltará, pues Europa es uno de sus bastiones más importantes en cuanto a ventas e imagen corporativa. Por ello, acudirá al Palexpo con un modelo de altos vuelos del que no sabíamos, ni teníamos, datos.

El Hyundai Prophecy EV Concept, que es como se llama esta máquina, se ha dejado ver en un oscuro teaser. Con él, no solo quieren mostrar al mundo de lo que son capaces a nivel técnico, también cómo ha evolucionado su código estético. La duda está en si este ejercicio se quedará en un prototipo más o si pasará a la producción como el último 45 EV. En todo caso, aún tenemos que saber todos sus datos para opinar con razón fundada.

El Hyundai Prophecy EV Concept adelantaría un modelo deportivo

Del Hyundai Prophecy EV Concept sabemos, por ahora, que es un deportivo. En la imagen difundida vemos cómo han diseñado la zaga. Cuenta con unas líneas orgánicas y marcadas, que en parte recuerdan al Genesis Mint Concept que conocimos hace un tiempo. La diferencia radica en los grupos ópticos, que en éste son verticales y con tecnología Full Led. Además, destaca por el pequeño alerón y la luz de freno integrada.

Este modelo es la muestra de que la filosofía de diseño “Sensuous Sportiness” de Hyundai está enfocada a crear modelos orgánicos. Según SangYup Lee, director del Centro de Diseño Global de Hyundai…

“Prophecy no sigue las tendencias. Acentúa la belleza eterna que resistirá la prueba del tiempo” […] “Su diseño icónico puede expandir el espectro de diseño de Hyundai hacia horizontes aún más amplios”

Estaremos atentos a su presentación oficial, que tendrá lugar el próximo día 3 de marzo martes. En este evento, habrá un espacio importante para dar a conocer la estrategia de electrificación “Real Progress is in the Air” que se inspira en la visión de la marca “Progress for Humanity”. Quizá nos llevemos una grata sorpresa.

Fuente – Hyundai