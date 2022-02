En vídeo: ¿Es el Ford Ranger Raptor el 4x4 más divertido?

Ford lanzaba al mercado hace casi cuatro años un modelo muy especial que iba a contentar a todos esos amantes de los coches y sobre todo del 4×4, se trataba de la Ford Ranger Raptor, y es que esta versión es la más radical dentro de la gama Ranger.

La principal característica de esta bestia es que está preparada por Ford Perfomance, y ya con esta información podemos saber para qué está enfocada la Ranger Raptor. La finalidad de la Raptor es ser capaz de ir muy rápido por caminos no asfaltados con un nivel de confort alto. La Raptor europea monta un motor 2.0 TDCI de 213 CV y 500 Nm de par unido a una caja de cambios automática de convertidor de par con 10 relaciones.

Diseño muy llamativo y corpulento, así es la Ford Ranger Raptor

Como siempre hacemos, comenzaremos hablando de su estética. Lo que más resalta de la Ranger Raptor es su diseño tan llamativo al tener una gran altura libre al suelo, unos pasos de rueda ensanchados y muy marcados, la parrilla y las pegatinas para darle así aún más atención (por si fuera poco).

En la parte frontal resalta la parrilla delantera con las gigantes letras de Ford, el parachoques en negro mate con unas protecciones en color plata que acaban en la zona inferior del motor con una plancha metálica para protegerlo y por último dos enganches para remolcar o que nos remolquen, por ejemplo. El grupo óptico se ve realmente pequeño y quizás algo anticuado, ya que no encontramos faros full LED. Por último se aprecian en el capó unas ligeras líneas definidas para hacerlo más agresivo.

Continuando hacia el lateral destacan los tan marcados y ensanchados pasos de rueda, que por cierto, dejan ver unas llantas en 17 pulgadas con neumáticos en medida 285/75 R17. Por otro lado vemos los grandes retrovisores, también unas estriberas de metal que sirven para mejorar el acceso al habitáculo y también unas pegatinas con la denominación del acabado «Raptor».

Si seguimos hasta la zona posterior vemos dos molduras, una con el nombre del modelo y la otra con el acabado. El grupo óptico es muy clásico y como pasa en la zona delantera, anticuado. Son bombillas halógenas y el diseño del foco tampoco nos dice demasiado. Para finalizar, encontramos el parachoques unido a una barra de metal que sirve para protegerlo y enganchar la bola de remolque.

Interior sin grandes lujos

Si continuamos hacia el habitáculo, apreciamos un diseño quizás algo anticuado. El nivel de acabados y terminaciones es normal, ni muy bueno ni muy malo pero lo que me ha dejado con un sabor amargo es la pantalla de infoentretenimiento, ya que cuenta con una resolución relativamente baja y el nivel de gráficos es bastante básico.

En el salpicadero abunda el plástico duro salvo en la zona superior, donde podremos encontrar un recubrimiento en cuero que está ligeramente acolchado. No cruje nada y eso está bastante bien, sobre todo en un coche que va a sufrir mucho por el tipo de uso que se le suele dar pero si esperaba algo más de calidad. De todas maneras esto que comento se solucionará con la nueva Ranger que ya ha sido presentada.

Si hablamos del apartado tecnológico no hay mucho que destacar. Pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas con Apple Car Play siempre que lo conectemos por cable, una pequeña pantalla en el cuadro de instrumentos para tener acceso a la información más relevante sobre la conducción y por último, cámara de marcha atrás.

Tenemos que destacar los botones que podemos encontrar en la consola central. La ruleta que podéis ver sirve para cambiar entre tracción trasera (2H), tracción a las 4 ruedas (4H) o tracción a las 4 ruedas con reductora (4L). Si observamos los otros 3 botones que encontramos encima de la ruleta sirven para desactivar el control de tracción, bloquear el diferencial trasero y activar el control de descensos.

Espacio interior justo pero amplio

Cuando ves la Ford Ranger Raptor piensas que vas a tener una grandísima habitabilidad pero que no te engañen las apariencias, la Raptor no tiene mucha más habitabilidad que un modelo del segmento C. Sí es verdad que el espacio que encontramos es suficiente además de ser muy confortable, pero algo más tampoco le hubiese sentado mal.

A pesar de que la consola central sea tan ancha, en las plazas delanteras nos podremos encontrar muy cómodos gracias a los confortables asientos en piel y alcántara y sobre todo tener la postura de conducción correcta gracias a la regulación eléctrica que incorporan. Los asientos delanteros también cuentan con calefacción.

Si continuamos hasta las plazas traseras podemos hablar de que la habitabilidad se reduce bastante frente a las plazas delanteras, ya que en mi caso me chocaban las rodillas con el asiento ajustado a mi altura (1,94 metros). El respaldo de la zona posterior es quizás también muy vertical, un poco más de caída lo haría más confortable. Donde no recomiendo en cualquier caso hacer un viaje largo es en el asiento central, ya que el respaldo al contar con reposa vasos se vuelve demasiado duro. Para un paseo no vas mal pero para 2 horas seguidas no lo veo cómodo.

Algo que quiero destacar y que me ha hecho especial gracia es que cuenta con una toma de enchufe convencional de casa en la zona posterior. Podemos cargar nuestro ordenador, conectar una televisión o una batidora sin ningún problema. También hay una toma de corriente de mechero de 12 voltios.

Así es la caja

Como podemos esperar, la caja es bastante amplia. Algo curioso es que no se mide en litros como en el resto de vehículos sino en centímetros o metros cuadrados.

Las dimensiones que tiene son las siguientes: 1,56 metros de ancho, 1,57 metros de largo y 54 centímetros de alto. La capacidad de carga en la Ranger Raptor es muy inferior frente a sus hermanos pequeños que sí están enfocados a un uso más industrial, ya que cuenta «solamente» con 758 kg.

Motor diésel con 213 CV y 500 Nm de par

La única motorización disponible en el Raptor es sorprendente. Se trata de un motor de 2000 centímetros cúbicos, 4 cilindros y diésel con 213 CV y 500 Nm de par unido a una caja de cambios automática de convertidor de par con 10 relaciones. Cuenta con dos turbos, uno para bajas revoluciones y otro para altas revoluciones.

Su potencia no resalta demasiado si tenemos en cuenta el peso de este coche, que son 2515 kg, pero a la hora de la verdad hay que decir que se mueve relativamente bien. No es un coche que sea rápido, ni tampoco ágil, aunque tampoco es excesivamente lento. La cifra del 0-100 km/h son 10,5 segundos. Lo que importa en este modelo es la fuerza que tiene y la verdad es que es suficiente.

La caja de cambios automática de tipo convertidor de par es rápida, aunque no como una doble embrague, pero a la vez también es suave. Eso sí, si ponemos el modo manual se vuelve bastante brusca entre cambios.

Al volante de la Ford Ranger Raptor

La impresión que tienes al montarte en una Raptor en un primer momento es extraña si estás acostumbrado a conducir coches «normales». Estás en una posición de conducción muy alta, ves a todos los demás coches pequeños, ocupas prácticamente todo el carril y maniobrar con él resulta algo complicado. Pero la gran ventaja es que te puedes acomodar muy rápido a sus dimensiones y gracias a la cámara de marcha atrás se te hace fácil hacer maniobras de aparcamiento.

El motor se desenvuelve bien, se nota que al iniciar la marcha tiene que mover sus casi 2,6 toneladas de peso, pero si acabas presionando más el acelerador, obtendrás una respuesta rápida y suficiente para el día a día. Lo que más se puede apreciar y sobre todo en caminos no asfaltados es su fuerza, el par que tiene. Incluso en el modo 2H (tracción trasera) he subido pendientes del 24% en caminos de tierra y el coche no ha tenido ningún problema en iniciar la marcha y encima sin que pierda tracción.

¿Cómo va fuera del asfalto?

Pero vamos a hablar de lo que más importa, ¿Cómo se comporta fuera del asfalto? Esta Ranger Raptor hace que te lo pases como un niño en el momento que pones el modo de conducción «baja» y la tracción trasera. Notas como la parte posterior se insinúa cuando vas pasando las curvas, los frenos responden bien, la dirección informa bien y el motor no te deja con ganas de más en ningún momento.

Es cierto que este coche no está pensado para hacer puro off road, ya que sus dimensiones y componentes mecánicos no lo hacen capaz de pasar por ciertos sitios como grandes barrizales. De todas maneras, sí cuenta con diferentes modos de conducción como modo Barro, Rocas, Hierba/Gravilla/Nieve, Baja, Normal y Sport. Según el modo seleccionado, tendrás que poner tracción 4 o tracción 4 con reductora. Solo está disponible la tracción trasera en el modo normal, sport o baja.

Pero esta bestia está hecha para ir increíblemente rápido por caminos con un nivel de confort impresionante. Es por eso que ahora entra el punto fuerte de la Raptor, la suspensión Fox. Y es que esta maravilla de suspensión puede hacer que vayas igual de cómodo tanto por caminos no asfaltados como por autopista; es impresionante. Absorbe las imperfecciones del terreno de una manera espectacular, vas a 80 km/h por caminos (en una finca privada) y sorprende lo cómodo que llegas a estar mientras conduces. Es sin lugar a dudas un coche que Ford Performance ha preparado con conciencia para esto.

¿Cuánto consume?

Pues veréis, teniendo en cuenta sus dimensiones y peso, aerodinámica y neumáticos, el consumo puede llegar a ser incluso bajo. Durante toda la semana que lo estuvimos probando, en cerca de 2.000 km tuvimos un consumo medio de 10,8 l/100 km, sorprendente por lo bajo que es. Sinceramente pensaba que de los 15 l/100 km no bajaría.

Conclusiones

Para finalizar con la prueba del Ford Ranger Raptor os voy a comentar las conclusiones que he sacado. Es un juguete, yo lo veo como un Buggy capaz de hacer recorridos largos de una manera muy cómoda y ya cuando llegues a tu destino poder disfrutar de los caminos. Es un coche cómodo, grande, divertido… Lo tiene prácticamente todo para pasártelo en grande sin la necesidad de tener muchísima potencia o una aceleración brutal.

Lo único que me deja con un sabor de boca amargo es el apartado tecnológico y el diseño del salpicadero. Es un poco anticuado y simple, pero realmente es lo que menos te debería importar cuando tienes una Raptor aparcada en la puerta de tu casa.

Equipamiento Ford Ranger Raptor

Portón trasero (con mecanismo de fácil elevación/descenso)

Pack off-road: Protección de los bajos del motor y diferencial trasero bloqueable

Protección de la zona de carga completa

Paragolpes delantero exclusivo Raptor

Tiradores exteriores de las puertas en color gris

Retrovisores termoeléctricos plegables eléctricamente con luz de charco

Luces LED antiniebla delanteras

Autoencendido de luces

Sensor de lluvia y luces

Radio CD Sync 3 con pantalla táctil 8″, navegador y fordpass connect

Climatizador bi-zona

Asistente de mantenimiento de carril

Retrovisor interior electrocrómico

Tiradores interiores de las puertas cromados

Tapicería de cuero

Palanca de cambios forrada en cuero

Asiento de conductor y pasajero calefactados y ajustables eléctricamente

Precios Ford Ranger

Motor Cambio Acabado PVP Motor Cambio Acabado PVP 2.0 EcoBlue 170 CV Manual 6v Cabina Sencilla 27.648€ 2.0 EcoBlue 170 CV Manual 6v SuperCub 28.089 € 2.0 EcoBlue 213 CV Automática 10v SuperCub Wildtrak 40.369 € 2.0 EcoBlue 170 CV Manual 6v Doble Cabina XL 20.413 € 2.0 EcoBlue 170 CV Manual 6v Doble Cabina XLT 29.243 € 2.0 EcoBlue 170 CV Manual 6v Doble Cabina Limited 33.135 € 2.0 EcoBlue 170 CV Automática 10v Doble Cabina Limited 34.350 € 2.0 EcoBlue 213 CV Automática 10v Doble Cabina Wildtrak 37.509 € 2.0 EcoBlue 213 CV Automática 10v Doble Cabina Raptor 55.846 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4 estrellas

Excelente €27.648 a €55.846 Diseño exterior Editor: 96%

Diseño habitáculo Editor: 83%

Plazas delanteras Editor: 90%

Plazas traseras Editor: 82%

Maletero Editor: 93%

Mecánica Editor: 90%

Consumos Editor: 96%

Confort Editor: 99%

Precio Editor: 90%

Pros Motor

Estética

Suspensión

Contras Tecnología mejorable/li>

Calidades interiores mejorables

Espacio en las plazas traseras

Galería Ford Ranger Raptor