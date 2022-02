En vídeo: ¿Es el Hyundai Bayon de 120 CV una buena opción?

Hoy probamos el Hyundai Bayon de 120 CV en el acabado tope de gama. Cuenta con un motor de 1.000 centímetros cúbicos con una microhibridación de 48 V que va unido a una caja de cambios de doble embrague con 7 relaciones. El acabado de este modelo es el Style, así que encontramos todos los extras disponibles para este pequeño crossover. Pero antes de comenzar con la prueba, vamos a comentaros un poco el porqué la marca coreana ha decidido lanzar este modelo.

Hyundai lanzó hace ya unos meses este modelo SUV del segmento B. Se trata del Hyundai Bayon, que se posiciona ante el auge de los conocidos B-SUV, y aunque a primera vista nos puede recordar al Kona, la marca coreana ha sabido diferenciarlo correctamente en todos sus sentidos. El Bayon es un modelo que viene directamente del i20, con el que comparte muchos aspectos como el interior, que es idéntico. Las motorizaciones disponibles también son muy similares y lo más importante es que mantiene un precio contenido.

La personalidad es su punto fuerte

Si comenzamos a hablar de su diseño, podemos apreciar que cuenta con unas líneas muy atractivas y diferenciales. Resaltan las tan comunes molduras para darle un aspecto de todocamino, pasos de rueda en plástico y una altura libre al suelo relativamente elevada.

En la parte frontal destacan los grupos ópticos de LED que quedan divididos en dos. La parte superior hace de luz diurna e intermitente que además están unidas por una fina línea negra que simula ser una entrada de aire. Si continuamos hacia abajo se dejan ver los focos principales, resaltando también esa parrilla delantera que queda unida a una moldura en color plata para darle un aspecto más campero.

Si pasamos al lateral nos encontramos unas líneas de tensión bastante marcadas y musculosas, unas protecciones en las zonas inferiores para darle un aspecto de todocamino y unos marcados pasos de rueda. Lo que tampoco nos deja indiferentes son las llamativas llantas en 17 pulgadas que podemos encontrar en los acabados superiores. Además, está disponible como podéis ver en un tono bi-color, es decir, el techo negro y luego el color disponible que nosotros prefiramos para el resto de la carrocería.

La zaga tampoco se queda atrás, y es que esas ópticas en forma de boomerang que están unidas por una franja roja le dan un toque muy atractivo. El portón del maletero se queda dividido en dos tonos, una parte en negro brillo y la otra en el color de la carrocería. También resalta el parachoques con, una vez más, la moldura en la parte inferior para darle un toque campero.

El interior es todo heredado del i20

Continuando hacia el habitáculo, podemos ver que es calcado al del Hyundai i20. Como ya os comenté antes, el Bayon utiliza la misma plataforma, mecánicas, tecnología, pantallas etc… así que Hyundai para no complicarse demasiado, ha decidido aprovechar colocando exactamente el interior de un coche a otro.

De este modo, encontramos un habitáculo repleto de plásticos duros. Aún así, la apariencia es agradable y los ajustes están bien terminados, ya que no hemos encontrado ningún «grillo», cosa que siempre se agradece y más en un modelo de este segmento.

Respecto al apartado tecnológico que podemos encontrar en el acabado Style hay que decir que es muy bueno. Tenemos que destacar el cuadro de instrumentos digital con un tamaño de 10,25 pulgadas. No es muy personalizable, solo puedes ver algunos datos de viaje y ayudas a la conducción aunque sí cambian los gráficos según el modo de conducción que elijas.

La pantalla de infoentretenimiento que cuenta nuestra unidad es la más grande. Son 10,25 pulgadas y cuenta con Apple Car Play y Android Auto. Algo que hay que mencionar, es que su nivel de gráficos no es que sea realmente llamativo, pero es sencillo y cumple su función a la perfección.

Lo que no nos ha gustado demasiado es que no encontramos demasiados huecos para dejar objetos, además de solamente tener 3 puertos de carga que son de tipo USB convencional, ninguno es tipo C, algo bastante raro teniendo en cuenta que la gran mayoría de smartphones ya cuentan con una conexión de este tipo.

La habitabilidad es lo que más resalta

Lo que más nos ha sorprendido y gratamente del Hyundai Bayon es su habitabilidad. Las plazas delanteras son realmente amplias y perfectas para prácticamente cualquier persona. Además, la postura de conducción es agradable y los asientos son ergonómicos y cuentan con un buen nivel de agarre.

Pero el apartado más destacable de este Bayon es el espacio en las plazas traseras. A pesar de que yo sea una persona bastante alta (mido 1,94 metros), me he encontrado muy cómodo y con suficiente espacio para las piernas teniendo el asiento delantero ajustado para mí, y es digno de admirar teniendo en cuenta que es un coche del segmento B.

Sí es verdad que no es demasiado cómodo para que tres personas viajen en las plazas traseras, pero para trayectos cortos no vas a encontrar ningún inconveniente. La plaza central no es demasiado dura, mientras que el túnel central es un tanto ancho pero con poco relieve.

El maletero tampoco defrauda

Y es que el Bayon no para de sorprendernos, su maletero cubica 411 litros de capacidad. Esto lo sitúa en una clara ventaja frente al Kona que cuenta con casi 40 litros menos, es decir 374. También encontramos un pequeño doble fondo para aumentar aún más ese espacio disponible.

Al volante con el Hyundai Bayon de 120 CV

En la primera toma de contacto que tuvimos con el Hyundai Bayon nos descantamos por el motor 1.0 T-GDI de 100 CV con una microhibridación de 48 voltios unido a una caja de cambios manual de seis marchas. En esta ocasión, Hyundai nos ofreció el motor 1.0 T-GDI de 120 CV con la microhibridación de 48 voltios pero asociado a una caja de cambios automática de siete relaciones de tipo doble embrague con el acabado tope de gama, el Style.

Se trata de un motor de tres cilindros turboalimentado que desarrolla una potencia de 120 CV y un par motor de 172 Nm. Es capaz de hacer el 0 a 100 km/h en 10,4 segundos y llegar a una velocidad máxima de 185 km/h.

Fácil y cómodo de conducir, así es el Hyundai Bayon de 120 CV

El Bayon está pensado para un uso más bien urbano, por lo tanto su comportamiento dinámico debe ser acorde a este tipo de recorridos. Es fácil de conducir, cómodo tanto para un uso en ciudad como para viajes largos y ágil para maniobrar. Además, cuenta con bastantes asistentes a la conducción y sistemas de seguridad activa.

Si hablamos del funcionamiento de este motor de 120 CV en el Bayon, tenemos que decir que es muy suave y es fácil adaptarse a él. Es cierto que según el modo de conducción que elijas, la respuesta del acelerador va a ser más o menos brusca, pero no es nada descabellado. Tiene suficiente potencia para el uso al que está enfocado, trayectos urbanos o hacer algún viaje. No he tenido en ningún momento problemas en cuanto a potencia se refiere. Incluso en carreteras de montaña se siente con fuerza suficiente, pero eso sí, con el motor más revolucionado.

En cuanto a la dirección, podemos decir que es ligera y muy asistida. Esto nos viene bien sobre todo para callejear y aparcar. Hablando de estacionamiento, hay que destacar que cuenta con cámara de marcha atrás y sensores de aparcamiento.

Si hablamos de su suspensión, destacamos que es bastante cómoda, absorbe bien los baches y resaltos que nos podremos encontrar en nuestro día a día. También se agradece el mullido de los asientos tan blando que nos vendrá genial para el uso diario.

¿Cuánto consume?

Pues bien, en los 1500 kilómetros que hemos hecho con el Hyundai Bayon de 120 CV, el consumo ha estado rondando los 7 litros a los 100 kilómetros. Sí es verdad que hemos realizado mucha ciudad y viajes largos, por lo que el consumo ha subido algo más. Os podemos decir que en un uso mixto normal, este modelo puede consumir entre 6 y 7 litros a los 100 kilómetros. Una cifra correcta teniendo en cuenta el coche que es y la motorización que lleva.

Conclusiones del Hyundai Bayon 120 CV

El Hyundai Bayon es un modelo muy acertado para el segmento de los B-SUV pero eso sí, quedándose por debajo del Kona. Lo que más me ha gustado es que se diferencia con notoriedad de sus competidores como el Renault Captur, el Seat Arona, el Kia Stonic o el Citroën C3 Aircross.

Obviamente, cada uno tiene su propio estilo, algunos más conservadores y otros como el Bayon más arriesgados. Pero lo que caracteriza al crossover coreano es su diseño, el apartado tecnológico, las ayudas a la conducción y otros aspectos como la habitabilidad o el espacio del maletero, provocando que el Hyundai Bayon sea una opción muy interesante para los posibles compradores de crossovers.

Por otro lado, lo único que me choca de este acabado tope de gama con la mecánica más potente es su precio. Son nada más y nada menos que 28.120 euros, un valor elevado para el tipo de coche que es. Quizás la opción más interesante sea el acabado Maxx con el motor 1.0 T-GDI de 100 CV y la microhibridación de 48 voltios unido a la caja de cambios manual de seis relaciones, ya que tiene un precio de 22.915 euros.

Equipamientos del Hyundai Bayon

Essence

Llantas de acero de 15 pulgadas

Barras de techo

Asientos deportivos

Frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas

Asistente de luz de carretera

Control de crucero

Luces automáticas

Radio digital DAB

Maxx

Llantas de aleación de 16 pulgadas

Cuadro de instrumentos digital de 10,25

Display Audio de 8 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Cámara de marcha atrás

Sensores de aparcamiento traseros

Espejos abatibles eléctricamente

Luz ambiental de LED

Tecno

Llantas de aleación de 17 pulgadas

Climatizador automático

Faros delanteros de LED

Faros antiniebla

Espejo interior electrocromático

Sensor de lluvia

Smart Key

Aviso de colisión ángulo muerto

Cargador inalámbrico

Style

Pantalla táctil de 10,25 pulgadas

Sistema de navegación integrado

Servicios conectados Bluelink

Control de crucero inteligente

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

Faros traseros de LED

Asistente anticolisión en giro y cruce

Ayuda al mantenimiento de carril

Techo bitono

Precios oficiales del Hyundai Bayon

A continuación, tenemos los precios oficiales sin descuentos ni campañas de Hyundai. Actualmente hay varias campañas en las que podremos beneficiarnos de hasta 5.000 de descuento.

Motor Cambio Acabado PVP Motor Cambio Acabado PVP 1.2 MPI 85 CV Manual 5v Essence 19.490 € 1.0 T-GDI 100 CV Manual 6v Essence 20.490 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V i-MT 6v Essence 20.840 € 1.2 MPI 85 CV Manual 5v Maxx 21.565 € 1.0 T-GDI 100 CV Manual 6v Maxx 22.565 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V i-MT 6v Maxx 22.915 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V DCT 7v Maxx 29.905 € 1.0 T-GDI 100 CV Manual 6v Tecno 24.565 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V i-MT 6v Tecno 25.815 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V DCT 7v Tecno 26.805 € 1.0 T-GDI 120 CV 48V DCT 7v Style 28.120 €

