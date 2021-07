Equipamiento por suscripción en los coches, ¿por qué es tan indignante pagar tras comprar?

Hasta ahora, cuando nos comprábamos un coche escogíamos el equipamiento para toda la vida del vehículo que nosotros deseábamos mientras configurábamos todo en el concesionario. Claro que si era una unidad de stock teníamos que aceptar la unidad sin posibilidad de hacer cambios. Parece que todo esto va a cambiar, pero no para bien.

Con el lanzamiento del nuevo Mercedes EQS se ha puesto el grito en el cielo por los equipamientos por suscripción. La marca de la estrella anunciaba que el EQS tendría eje trasero direccional de 4,5 grados de serie, aunque como opción podría llegar hasta los 10 grados. “El cliente puede optar por este equipo en el momento de la compra, o habilitarlo a posteriori mediante una actualización inalámbrica «Over-the-Air» (OTA)”.

El medio alemán Auto Motor und Sport afirma que los clientes alemanes del Mercedes EQS deberán pagar 489 euros anuales por esa suscripción al eje trasero con dirección de hasta 10 grados. También tendrán la opción de pagar la suscripción por tres años por un precio de 1.169 euros.

Resulta cuanto menos curioso, pues es una forma de seguir sacando dinero del cliente aunque anteriormente ya se haya gastado muchas decenas de miles de euros en el coche. Y es que lo que debemos considerar es que la marca ya te vende ese elemento con el vehículo, cobrándote de nuevo sólo por activarlo.

De esta forma además el fabricante se ahorra dinero en desarrollo y pruebas de piezas, ya que solo tienen que testar una y no varias opciones, y en la cadena de montaje. Además, los plazos de producción también se acortan y todo resulta mucho más sencillo. Sí, más sencillo y rentable para ellos, claro está.

Mercedes no es la única, primero lo vimos en Audi

La primera marca de la que tuvimos constancia de esta práctica fue Audi, hace no muchos meses. Audi dijo que iba a llevar esta modalidad a varios equipamientos y tecnologías de sus productos. La receta es la misma: entregar el coche con una serie de elementos y, si quieres activarlos, pagas una suscripción (mensual, trimestal, anual…).

En el caso de la marca de los cuatro aros, los primeros equipamientos que querían comercializar con este método eran los faros. Para entendernos, un vehículo traería instalados los faros “tope de gama” con mejor alcance y seguridad, pero configurados para que funcionen como unos faros mucho más básicos. Si quieres que tu coche ilumine como el tope de gama, como debería realmente iluminar porque ya puede hacerlo, pagas la activación por suscripción.

Audi lo vende como “nosotros te regalamos el faro en el coche, pero si quieres utilizarlo por un periodo de tiempo, pagas una pequeña cuota. Si quieres, también puedes tenerlo de por vida desde que compras el coche, pero ahí no te lo regalamos, tienes que pagarlo de una”.

Esto lo descubrimos en el Audi e-tron Sportback, en noviembre del pasado año, y el sistema de pago por suscripción se denomina Functions on Demand.

Y poco después en BMW

Con el lanzamiento del BMW iX3, el SUV eléctrico de la firma bávara, también recibimos información de equipamientos bajo suscripción. En este caso, BMW no profundizó demasiado, pero sí nos puso el ejemplo de los asientos calefactables…

Se escudaban en ejemplos como que tal vez no necesites los asientos calefactables nunca y por ello no los demandes de origen, pero a lo mejor cambias de residencia a una zona mucho más fría. Con la suscripción puedes activarlo y pagar sólo en los meses más fríos si así lo deseas. Sí, suena muy bonito, pero es que si me ofreces eso significa que mi coche ya tiene los asientos calefactables desde el día en que salió de la fábrica. ¿Por qué debo volver a pagar por ello?

El equipamiento por suscripción: Se escudan en que te lo regalan

Como decíamos más arriba, el marketing de las marcas pasa por convencerte de que ellos te lo dejan ahí gratis por si algún día quieres activarlo, como si te lo regalaran. Lógicamente, ni Mercedes te regala el eje trasero direccional, ni Audi los faros Digital Matrix LED, ni BMW los asientos calefactables.

Son piezas que ya van en el precio del coche. El beneficio real es imposible de conocer, claro está, pero ya te podrás imaginar que una multinacional cuando ofrece un producto a nivel mundial en lo último que piensa es en regalar nada, en perder dinero. De hecho, si pueden ganar dinero dos veces, como parece ser esta estrategia, mucho mejor.