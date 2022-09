¿Eres tú nuevo Toyota C-HR? Según esta patente parece que sí…

Cuando Toyota presentó, por primera vez, al C-HR nos llevamos una sorpresa. Se trataba de un SUV del segmento C que, a diferencia de sus rivales, presumía de una línea muy llamativa de estilo coupé. Tanto, que desde el primer momento hubo un grupo de detractores que intentaron tirar por tierra su originalidad. Pero aún así, el éxito y las ventas le han acompañado, dejando muy claro que lo original no es malo y, ni mucho menos, un gran error.

De hecho, diseñar la nueva generación del Toyota C-HR está suponiendo todo un desafío para la marca. El éxito del actual ha sido tan rotundo, que no pueden permitirse el lujo de errar con su planteamiento. Y para evitar equivocarse llevan un tiempo probando con diferentes diseños y estilos. El resultado de este trabajo todavía no es de dominio público, pero la filtración de una patente parece haber dejado al descubierto el secreto. ¿Será él?

Todo apunta a que el nuevo Toyota C-HR debería ser oficial en cuestión de meses…

Como bien sabéis, la dirección estética de Toyota está cambiando, y para bien. Hace unos meses mostró sus futuros modelos en un evento público que congregó a un elevado número de medios del motor. Pues bien, entre todo el «mogollón» de prototipos había uno que llamó la atención por su estilo y nombre: SMALL SU EV. Y gracias a que se ha filtrado una patente de la marca, podemos atar cabos para indicar que el diseño del nuevo C-HR sería este…

En la conferencia de prensa citada antes, Toyota no indicó las medidas de este SMALL SU EV y en la patente que se ha filtrado tampoco. Aún así, por el formato de las ópticas, la configuración del frontal y parte del diseño lateral y trasero podemos asegurar casi sin error que uno y otro son el mismo. El problema es que varias fuentes no están conformes con tal similitud e indican que el nuevo Toyota C-HR se basaría en el bZ3X en lugar del bZ2X.

Además, para terminar de rizar el rizo de los rumores, todo indica que el nuevo C-HR estrenaría plataforma. Según parece, Toyota está trabajando una base llamada «E3» que estaría pensada para Europa y que combinaría una parte de los componentes de la TNGA-C y la e-TNGA eléctrica. De esta forma, podría crear vehículos híbridos, híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos puros sobre un mismo plano. Pero los rumores vuelven a contradecirse…

Automotive News indica que la plataforma «E3» no estaría acabada hasta la segunda mitad de la década. Por tanto no irían en consonancia con los que dicen que la estrenará el nuevo C-HR. Por tanto, habrá que estar al quite de las novedades de Toyota. Sobre todo en lo relativo al diseño, pues si el futuro C-HR va por la senda de esta patente, le auguramos un renovado éxito…

Fuente – IP Australia – Automotive News