¿Eres tú nuevo Volvo XC90? Esta patente dice que sí, que es él…

Volvo es una de las marcas que más está evolucionando para que sus modelos sean cien por cien eléctricos. Con sus últimos lanzamientos está demostrando que su capacidad tecnológica está a la altura de sus rivales bávaras. Y el mercado parece que la está premiando con unas ventas que no dejan de crecer año tras año. Aún así, para que la evolución sea completa y creíble aún tiene que mejorar más. Sobre todo en la zona alta de su gama actual y futura…

El modelo que debería cambiarlo todo es el Volvo XC90. Quizá no lo sabías, pero ya salvó una vez a la firma sueca de caer en el abismo y con su nueva generación podría hacer lo mismo. Sí, porque los responsables de la marca llevan un tiempo trabajando en una nueva entrega que debería dejar en ridículo a sus rivales bávaros. Sobre todo porque tendrá una plataforma que le permitirá gozar de mecánicas gasolina, híbridas y eléctricas de elevada solvencia…

También se especula con que este modelo no sea el nuevo Volvo XC90, sino el Embla o también llamado EXC90…

Sin embargo, el «lío» que hay montado en torno al futuro Volvo XC90 es importante. Sobre todo porque parece que el equipo directivo de la marca no se acaba de poner de acuerdo para ponerle denominación comercial. Hace muy poco el CEO de Volvo, Hakan Samuelsson, anunció que su sucesor cambiaría de nombre para empezar ahora por una vocal. De hecho indicaron que sería la «E» y todos, por varias razones, dimos por hecho que sería Embla…

Sin embargo parece que no sería así, pues ha visto la luz una nueva información que apunta a que pasaría a llamarse EXC90. Con todo, este lío de nombres también ha traído consigo unas imágenes que corresponden a la que en teoría es su patente. Y no aclaran las cosas, pues las lían un poco más. Hay quien apunta a que este modelo no es más que un profundo restyling del XC90 actual. También, los que dicen que no, que es el eléctrico ya anunciado…

Artículo relacionado: Embla: Así se llamaría el nuevo Volvo XC90, pero no todas las versiones…

En todo caso, la evolución estética parece más conservadora que radical, pero hay elementos que parecen indicar en la dirección de la segunda hipótesis. Sobre todo porque la parrilla está totalmente carenada, las manillas para abrir las puertas van integradas en la chapa o las tomas de aire de los paragolpes se reducen a la mínima expresión. En todo caso, al tratarse de unas imágenes sacadas de una patente tampoco podemos tomarlas al pie de la letra…

Sea como fuere, debemos mantener la calma pues solo queda esperar a que Volvo se pronuncie al respecto. En todo caso, parece patente que con la denominación comercial EXC90 sobre la mesa podríamos estar a punto de conocerlo en su versión conceptual o definitiva. Solo así sabremos si los rumores están, o no, en lo cierto…

Fuente – EUIPO