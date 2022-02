¿Es recomendable el Peugeot 308 híbrido enchufable más potente?

Los compactos del segmento C siguen siendo una muy buena opción a pesar del auge que corren en estos tiempos los SUV. Uno de los modelos que necesitaba una nueva actualización y con urgencia era éste, el Peugeot 308. Hoy probamos el Peugeot 308 Hybrid 225.

Llega con un diseño totalmente rejuvenecido tanto en su exterior como en el interior y sobre todo actualizado en sus mecánicas, ofreciendo incluso versiones híbridas enchufables, como la que hemos probado. Esta unidad viene con el acabado deportivo GT y la opción PHEV más prestacional, denominada Hybrid 225. Sin duda, una combinación muy interesante, aunque también de precio elevado.

Su diseño es el punto fuerte

La estética del nuevo 308 te entra por los ojos, algo que he podido comprobar durante toda la semana que estuvimos probándolo. Muchas personas se giraban para verlo, se nota que llama la atención y no nos extraña nada que sea así. Su diseño es realmente atractivo y más aún con el acabado GT unido al tan llamativo color Azul Vértigo.

[embedded content]

Su imponente frontal nos deja muy claras sus intenciones. Lo que más me gusta es su parrilla delantera tridimensional con tonos en cromado en la que también podemos observar de una manera clara el nuevo y gigante logo de Peugeot. Los faros, que en esta versión eran Matrix Led, iluminan la carretera de una forma tan buena que me ha dejado sin palabras. También podemos apreciar los colmillos que hacen la función de luces diurnas e intermitentes.

Sobre el lateral podemos destacar las llantas con un toque más aerodinámico para esta versión híbrida enchufable, ya que en cierta manera mejoran la eficiencia. Las taloneras tampoco nos dejan indiferentes, haciendo así a este 308 aún más deportivo. Hay que mencionar que encontramos una tapadera en cada aleta trasera. Una de ella para el repostaje de combustible y la otra para recargar la batería del sistema híbrido.

La zaga es sin duda mi parte favorita. Ese grupo óptico de tipo led con forma diagonal, que además se unen por una franja de color negro brillo, provocan una zona posterior realmente atractiva. Otro de los detalles que cuenta este modelo es la nomenclatura «Hybrid». El parachoques en color «piano», deja ver unos embellecedores en la zona más baja que simulan así (teóricamente), unas salidas de escape.

Dimensiones Peugeot 308 Hybrid

Carrocería Longitud Anchura Altura Distancia entre ejes Maletero Carrocería Longitud Anchura Altura Distancia entre ejes Maletero Berlina 4.36 m 1.85 m 1.44 m 2.67 m 360 l.

El interior ofrece un nivel de acabados y terminaciones muy buenos

Si echamos un vistazo al interior del nuevo Peugeot 308, nos deja igual de sorprendidos que con su diseño exterior. El salpicadero es más elevado de lo habitual, con unas formas que lo hace bastante diferencial respecto a sus competidores. Lo mejor sin duda alguna son las terminaciones y acabados que podremos encontrar.

Lo que caracteriza a Peugeot en el puesto de conducción es el llamado «i-cockpit» y como no, en el nuevo 308 lo podemos seguir encontrando. Está claro que no a todo el mundo le resulta cómodo tener el volante en una posición tan baja. En mi caso, me he sentido muy cómodo; quizás por ser una persona bastante alta. El cuadro digital de 10 pulgadas es muy configurable, algo que hay que destacar ya que de esta manera siempre vamos a poder personalizarlo a nuestro gusto.

También debo mencionar la cantidad de espacios que podemos encontrar para dejar objetos e incluso, un puesto de carga inalambrica para nuestro móvil al menos en este acabado.

El sistema de infoentretenimiento me deja a medias

Hay que reconocer que la marca francesa ha dado un gran cambio en este aspecto. La pantalla de infoentretenimiento es bastante fluida y cuenta con un buen nivel de gráficos. A pesar de esto, hay algunos aspectos que personalmente no me han terminado de convencer.

En primer lugar quiero comentar los múltiples fallos que he tenido al querer conectar del móvil de forma inalámbrica, pues se vinculaban pero poco después se desconectaban, luego duraba solamente unos 15 minutos, detectaba mal la señal del GPS… en general, problemas. Conectando el móvil con el cable algunos de estos fallos desaparecían, pero otros como la pérdida de sincronización al cabo de un tiempo, seguían permaneciendo. Tampoco me ha gustado mucho que haya que desviar tanto la mirada para subir o bajar la temperatura del climatizador. Algún botón táctil haría mucho más fácil y segura esta acción.

Por el resto, me ha gustado cómo funciona el sistema de infoentretenimiento, es todo bastante fácil e intuitivo y con que le eches un vistazo durante cinco minutos, ya sabes donde se encuentra todo. Justo debajo de la pantalla principal, podemos encontrar seis botones táctiles que son configurables. Esto significa que puedes poner de acceso directo a lo que más suelas recurrir.

La habitabilidad no es su punto fuerte

A pesar de todo lo bonito y bien terminado que está en su interior el Peugeot 308, una de las cosas más importantes me ha dejado con un sabor de boca amargo. Ya de por sí, no es que tenga un gran espacio, pero si a eso le sumas que mido 1,94 metros, ya se reduce aún más sobre todo para la persona que vaya justo detrás de mí.

En las plazas delanteras me he encontrado bastante cómodo y con buen espacio, no tengo nada achacable, pero si nos acercamos a las traseras, hay varios puntos negativos.

La banqueta posterior tiene un espacio bastante reducido, las rodillas me chocaban contra el asiento que estaba ajustado a mi altura. Me he sentido con un poco de claustrofobia también por lo encajonado que me veía. Para unas personas de una estatura más normal, seguro que se encontrarán mucho más cómodas.

En las plazas traseras también podemos encontrar zonas de carga de tipo USB-C y salidas de ventilación.

La capacidad del maletero es la esperada

Los coches híbridos enchufables siempre cuentan con una menor capacidad en el maletero por el tema de las baterías. A pesar de ello, el Peugeot 308 se encuentra en la media con una capacidad de 360 litros sin abatir los asientos. Pero tenemos que destacar que Peugeot no sigue el método de medición habitual llamado VDA. A simple vista si parece que esté en los 360 litros de capacidad, pero no lo sabemos a ciencia cierta. No es nada del otro mundo, pero para su segmento y las características del modelo, está bien.

Al volante del Peugeot 308 Hybrid 225

Sinceramente tenía muchas ganas de probar este modelo con la mecánica híbrida enchufable de 225 CV para ver cómo se desenvuelve, así que, vamos a ello.

Empiezo comentando que la puesta a punto del Peugeot 308 Hybrid 225 es bastante firme, es decir, no es que sea deportivo pero se nota muy bien asentado. Lo que más me gusta es que han sabido darle el toque perfecto para el tipo de uso que está pensado un modelo así.

Cuenta con una suspensión muy cómoda y no se te hace nada pesado el estar conduciendo durante 2 horas. Mientras, el tacto de la dirección es muy «robótica», es decir, no transmite mucho, pero al menos es bastante directa. Los asientos son bastante confortables y ergonómicos.

Me centro mucho en la comodidad porque pienso que está orientado a eso. No posé un tacto deportivo ni es demasiado ágil, al menos en esta versión híbrida enchufable. Tiene una puesta a punto muy equilibrada tanto para ir por ciudad como para hacer viajes largos sin fatigarte.

El aislamiento acústico es otro de sus puntos fuertes, no escuchas nada aunque esté el motor térmico encendido. Si a este gran aislamiento le añades que vas en modo 100 % eléctrico, da la sensación que conduces sobre una nube. Los retrovisores, a pesar de tener un tamaño grande, apenas hacen ruido a altas velocidades. También hay que destacar que en las versiones GT y GT Pack, las ventanillas delanteras son dobles, por lo que el ruido que proceda desde el exterior, se va a notar muchísimo menos.

Si pretendes dar un paso más y hacer una conducción más dinámica, es donde empieza a pecar. El coche balancea, tarda en apoyarse y el grip que ofrece no es muy alto, al menos con los neumáticos que llevaba, los Michelin Primacy 4. Neumáticos que tiene todo el sentido del mundo en esta versión para conseguir el mayor ahorro de energía y duración.

La versión híbrida enchufable tiene sentido y mucho

El Peugeot 308 Hybrid 225 cuenta con un motor 1.6 litros gasolina de 4 cilindros con 180cv y un motor eléctrico de 81 kW (110 CV) con una batería de 12,4 kWh, aunque la potencia máxima cuando ambos motores funcionan a pleno rendimiento es de 225 CV y 380 Nm de par. De esta manera, el Peugeot 308 Hybrid 225 es capaz de hacer el 0-100 km/h en 7,5 segundos y una velocidad máxima de 225 km/h.

Teniendo en cuenta que en España los coches hacen una media de 15.000 kilómetros anualmente, tener una versión híbrida enchufable capaz de hacer unos 50km en el modo 100 % eléctrico va a suponer un buen ahorro económico. Si hacemos unos cálculos rápidos, 15.000 kilómetros al año son 41,6 km diarios, por lo tanto la gran mayoría de personas podrían utilizar su coche cada día en el modo 100% eléctrico.

El problema viene cuando no tienes la posibilidad de cargarlo en casa, momento en el que este tipo de coches pierden todo el sentido, pues tendrás que recurrir a cargadores que se encuentren por tu ciudad y esperar una media de 2 horas si la batería se encuentra al 0 % y quieres que llegue hasta el 100 %.

Consumos Peugeot 308 Hybrid 225

La autonomía eléctrica obtenida con este Peugeot 308 en un ámbito mixto (algo de ciudad, autovía y carreteras interurbanas) ha sido de 48 kilómetros exactamente desde el 100 % de la batería hasta el 0 %. La gran ventaja de estos modelos es que, aunque tengas la batería descargada, siguen funcionando como un coche híbrido convencional y, de esta manera, he conseguido hacer consumos en trayectos como el antes mencionado, de unos 4,4L/100Km sin batería.

Otra de las formas en las que puedes elegir si quieres que te dure más la batería, es poner el modo «Hybrid», en el que coche estimará en que momento utilizar solo el motor eléctrico o en cambio, utilizar la parte térmica con ayuda de la eléctrica para así bajar lo mayor posible los consumos. Así, he podido hacer consumos de 2,8L/100km. El consumo en un uso mixto durante 100km con un o% de batería ha sido de 6,8L/100km.

Conclusiones

Para finalizar la prueba del Peugeot 308 Hybrid 225, vamos a hablar sobre lo que realmente me parece este modelo. En primer lugar voy a comentar lo que más me ha gustado. La comodidad que ofrece es lo que más puedo destacar. He hecho 2000 kilometros en una semana y en ningún momento me he sentido cansado o incómodo. La puesta a punto y los asientos hacen que sea un coche de diez en cuanto a confort.

El bajo consumo de combustible es algo que también se nota incluso sin tener autonomía eléctrica. La gran tecnología con la que cuenta, cómo su cámara de 360 grados, que me ha sorprendido gratamente por su buena definición. Para finalizar, el diseño tanto exterior como interior que, bajo mi opinión, son muy agradables a la vista.

Lo que menos me ha gustado ha sido la poca información que transmite la dirección, está demasiado robotizada. El sistema de Apple Car Play con los múltiples y continuos fallos es algo que me ha dejado con un mal sabor de boca. Por último el poco espacio que ofrecen las plazas traseras.

Sobre el motor, no tengo nada achacable que decir. Ofrece una potencia más que suficiente y una buena autonomía eléctrica a la vez que consumos bajos. Lo único que me choca es su depósito de combustible, que es de tan sólo 40 litros de capacidad. Esto se resume en que en viajes relativamente largos (unos 500 kilómetros), tengas que parar obligatoriamente a repostar aunque salgas con el tanque lleno.

Acabados y equipamientos Peugeot 308

Active Pack

Sensores de aparcamiento traseros

Frenado automático de emergencia

Alerta de cambio involuntario de carril

Climatizador bizona

Carcasas de los retrovisores en negro brillo

Arranque manos libres

Dos tomas USB-C en la parte delantera

Pantalla central táctil de 10 pulgadas

Llantas de 16 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Regulador y limitador de velocidad

Peugeot i-Cockpit con cuadro digital de 10 pulgadas

Faros de LED

Retrovisores con ajuste y plegado eléctrico

Volante de cuero

Sensor de luz y lluvia

Freno de estacionamiento eléctrico

Allure (añade)

Frenada automática de emergencia en la noche

Sensores delanteros

Cámara de marcha atrás

Calandra negra con inserciones cromadas

Luces largas automáticas

Iluminación ambiental interior en ocho colores

Llantas de aleación de 17 pulgadas

Embellecedores de las ventanillas en negro brillante

Navegador conectado con pantalla central táctil de 10 pulgadas con i-Toggles personalizables

Guarnecido con TEP

Ventanillas posteriores oscurecidas

Allure Pack (añade)

Acceso y arranque manos libres

Llantas de 17 pulgadas en estilo Haron

Cargador del móvil por inducción

Control de crucero adaptativo

Vigilancia de ángulo muerto a larga distancia

Alerta de tráfico trasero cruzado

GT (añade)

Calandra delantera específica negra barnizada con detalles cromados

Clean Cabin

Detalles interiores en aluminio

Driver Sport Pack

Llantas de 18 pulgadas estilo Kamakura

Pedales deportivos y reposapiés en aluminio

Cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas en 3D

Faros Matrix LED

Guarnecido en TEP/Alcantara

GT Pack (añade)

Llantas de 18 pulgadas estilo Portland

Pack Drive Assist Plus

Asiento del conductor AGR eléctrico con memoria

Asientos delanteros calefactados y con masaje

Sistema Hi-Fi Premium Focal

Cámara de 360 grados

Precios Peugeot 308

Precios (PVP) para el Peugeot 308 berlina. La carrocería familiar SW tiene un sobrecoste de 900 euros.

Motor Cambio Acabado Precio Motor Cambio Acabado Precio PureTech 110 Manual Active Pack 23.650 € PureTech 130 EAT8 Active Pack 26.650 € PureTech 130 Manual Active Pack 24.950 € BlueHDi 130 EAT8 Active Pack 28.150 € BlueHDi 130 Manual Active Pack 26.450 € Hybrid 180 eEAT8 Active Pack 35.150 € PureTech 130 EAT8 Allure 29.150 € PureTech 130 Manual Allure 27.450 € BlueHDi 130 EAT8 Allure 30.650 € BlueHDi 130 Manual Allure 28.950 € Hybrid 180 eEAT8 Allure 37.350 € PureTech 130 EAT8 Allure Pack 30.050 € PureTech 130 Manual Allure Pack 28.350 € BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack 31.550 € BlueHDi 130 Manual Allure Pack 29.850 € Hybrid 180 eEAT8 Allure Pack 38.250 € PureTech 130 EAT8 GT 32.350 € Hybrid 225 eEAT8 GT 42.050 € BlueHDi 130 EAT8 GT 33.850 € Hybrid 180 eEAT8 GT 40.550 € PureTech 130 EAT8 GT Pack 34.350 € Hybrid 225 eEAT8 GT Pack 44.050 € BlueHDi 130 EAT8 GT Pack 35.850 € Hybrid 180 eEAT8 GT Pack 42.550 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4 estrellas

Excelente €23.650 a €44.050 Diseño exterior Editor: 90%

Diseño habitáculo Editor: 90%

Plazas delanteras Editor: 85%

Plazas traseras Editor: 75%

Maletero Editor: 80%

Mecánica Editor: 90%

Consumos Editor: 90%

Confort Editor: 95%

Precio Editor: 80%

Pros Tecnología

Confort de marcha

Personalidad en el diseño

Contras Precio elevado

Habitabilidad plazas traseras

Depósito de combustible pequeño

Galería Peugeot 308