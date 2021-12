Estos renders imaginan cómo sería el nuevo Ford Everest ¿Te gusta así?

El ansia de los clientes por comprar SUV´s parece no tener límites. Esto está haciendo que los fabricantes aprovechen hasta el más mínimo resquicio para vender vehículos de este tipo. Una de las que mejor lo está haciendo es Ford, pues está revisando sus clásicos y los está poniendo al día. El Bronco de nueva generación no vale pues es un todo terreno puro, pero todavía tienen que llegar más sorpresas. Una de las más importantes es el Ford Everest…

El Everest es un viejo conocido en la gama del Blue Oval pero no como lo esperamos ahora. Hace unos días la marca publicaba unas fotos y vídeo donde podíamos ver a la nueva generación cargada de camuflaje. Con este material anunciaban que una nueva entrega está en camino y, sobre todo, que lo hace con más tecnología y calidad. Pues bien, ahora surgen estos renders para poner algo de luz a la siguiente pregunta ¿Cómo será su diseño?

El Ford Everest se basa en la última generación del pick up Ranger

El encargado de publicarlos ha sido Kolesa y, siendo sinceros, le han quedado de maravilla. Como sabéis el Everest se basa en el nuevo Ranger y por ello no es extraño que mantenga su poderoso frontal y gran parte de su diseño. De ahí que respecto al anterior se vea más cuadrado y ancho principalmente por la verticalidad del conjunto. Todo ello adornado por unas ópticas Full LED con luz de conducción diurna en forma de «C» o una gran parrilla.

La vista lateral es la más novedosa pues al «huir» del Ranger presenta elementos nuevos. A destacar la integración del pilar «D» y la superficie acristalada adornada por esa línea cromada. Tampoco faltan unas llantas de aleación generosas y una distancia entre ejes amplia para acomodar hasta a siete pasajeros. Por último, en la zaga se aprecian unas ópticas Full LED en forma de «L» invertida unidas en el centro por una moldura plástica negra.

Como es lógico, estos renders del Ford Everest no son oficiales ni tienen el visto bueno de la marca. Todavía queda para que este pick up convertido en SUV vea la luz pero todo apunta a que parecen acertados. Hasta que no publiquen las primeras imágenes oficiales no podremos decir si están acertados o errados pero dan buena sensación. ¿Te gustaría verlo en Europa sabiendo que el Ranger llegará al continente y son dos clones…?

Fuente – Kolesa