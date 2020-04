F1 2020: la temporada pende de un hilo

La temporada de F1 2020 se ha encontrado con un letal y minúsculo enemigo. El SARS-CoV-2 ha pillado por sorpresa a la mayoría de países y ante la crítica situación y los estados de alarma se hará complicado que muchos deportes puedan retomar la actividad en lo que resta de año, o al menos no lo harán de una forma como hasta ahora. Aunque FIA y Liberty Media hablen de que se comprimirá el calendario al final de la temporada, cada vez se hace más complicado de que suceda.

Este 2020 podría quedarse sin Fórmula 1 por primera vez en la historia desde los estragos causados por la II Guerra Mundial, que hizo que los Grandes Premios originales parasen hasta que en 1945 volvió con el inicio de lo que pasó a llamarse Fórmula y con reglas establecidas por la AIACR que se reorganizaría para llamarse FIA (Federación Internacional del Automóvil).

A las carreras suspendidas y a las aplazadas, se les une ahora que algunas que aún no se van a celebrar y que llegarían en verano, como el GP de Alemania y el GP de Bélgica, ahora hayan aplicado nuevas reglas en las que se prohíben eventos masivos hasta septiembre. Por tanto, no solo afectaría a F1, también a otras categorías como MotoGP, Fórmula E, etc. Por tanto, si los países en los que se ha aplazado no se pueden recuperar por los estragos y éstos deben quedar atrasados, cada vez veo más complicado que se celebre la F1 2020.

Bernie Ecclestone ya dijo que lo sensato sería tirar a la basura la temporada F1 2020 y empezar en 2021. De hecho, a pesar de su edad está más activo que nunca, y se rumorea con una posible vuelta al mando del deporte, recomprando los derechos a los americanos. Y ahora con esta crisis lo tendría más fácil, ya que el precio se devalúa por momentos y lo podría comprar más barato, habiendo hecho “el negocio del siglo”.

Sea como sea, el mundial de F1 2020 podría caer. Las cuarentenas en cada país se van alargando, y los eventos masivos no se permitirán hasta dentro de meses. Por tanto, o se hacen a puerta cerrada o no se harían. Una situación realmente triste…