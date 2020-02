Fernando Alonso se prepara para su nuevo equipo de la Indy 500…

En los últimos días, Fernando Alonso ha sido noticia por diferentes cuestiones. Tras finalizar el Dakar 2020, el piloto español ha cambiado ese no rotundo a la Fórmula 1 por una posibilidad que debe pensar en verano de este año. Además, ha asegurado que la F1 2021 puede ser una buena oportunidad para volver, ya que es un asunto inacabado, siente que se merecía ganar más y que tiene una cuenta pendiente aún por saldar.

“No he acabado con la F1. El año 2021 es una buena oportunidad, me siento como nuevo y listo ahora. Es algo que voy a intentar.“. Además de eso, se sabe que está en trámites para firmar con Andretti y Honda para que le den un coche competitivo para intentar liquidar la Triple Corona compitiendo este 2020 en las 500 Millas de Indianápolis. Y aunque aún no se ha confirmado, algunos medios ya dan por hecho que correrá con este equipo.

Pero además de eso, hay algo más… Y es que precisamente acorde con este fichaje por Andretti para la competición americana, ha revelado al medio F1 Racing algunas cosas muy llamativas. Y es que de confirmarse oficialmente, el asturiano llevará motor Honda, y ya se ha disculpado a su manera con la firma nipona. Aunque desde Honda en EE.UU. tampoco dan demasiada importancia a lo de Alonso, y jamás le han negado un motor para la Indy.

Refiriéndose al GP de Japón de 2015 donde dijo que el motor Honda era un motor de GP2, ahora rectifica: “Lo dije por frustración y quizás no debí haberlo dicho, pero no lo dije para las televisiones o en una rueda de prensa. Estaba hablando con mi ingeniero en una conversación privada. Se suponía que no iba a ser pública, pero el motor era muy malo. El primer año en Jerez, en cuatro días completamos siete vueltas. […] Yo me alegro cuando Honda gana ahora, pero no era el mismo motor que yo tenía.“.