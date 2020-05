Ferrari le hace la segunda oferta a Sebastian Vettel… y no es mucho mejor

En AM ya publicamos algunos datos que habían trascendido sobre la primera oferta que había hecho Ferrari a Sebastian Vettel. Parece que desde Maranello están bastante desencantados con el alemán e intentan rebajar su salario a toda costa para no seguir pagando un sueldo estratosférico. Así lo apuntan los datos que se conocen sobre una segunda posible oferta que Ferrari le habría puesto sobre la mesa a la espera que el alemán la firme.

Hace unas semanas Sebastian Vettel rechazó la primera y la tildó de “broma” debido a las condiciones poco favorables que le ofrecían. Parecía que lo querían mantener solo por 1 año más, sin que fuese el número uno de la escudería, y bajando su salario actual de los 34 millones a 12 millones. Tras el fracaso de ese intento de contrato, La Gazzetta dello Sport anuncia que Ferrari ha hecho otra segunda propuesta…

Por lo que parece, el sueldo sigue sin aumentar. Se mantiene en esos 12 millones anuales (misma cantidad que pagan a Leclerc), pero añadirían algún año más al contrato. Es decir, ya no sería solo un contrato de una única temporada, sino que se podría quedar más allá de 2021. Tampoco se sabe si es de 2 años, 3 años o cuanto, aunque no creo que en Ferrari lo quieran mantener demasiado. Con Charles Leclerc y un posible ascenso de Mick Schumacher estaría el futuro decidido para los rojos.

Si Sebastian Vettel dijese no nuevamente a esta segunda oferta, parece que ya están barajando algunos posibles candidatos. Las alternativas serían Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Antonio Giovinazzi. Lo que no está claro es si Vettel iría a otro equipo o se retiraría de la F1. Lo cierto es que tal como están las cuestiones económicas en los equipos como McLaren, no creo que le ofrecieran un sueldazo.

Y Sebastian Vettel no parece estar feliz con esa pérdida de salario y el contrato de un solo año, pero le molestó aún mal lo de perder su número 1 dentro del equipo. Mattia Binotto ya dijo que la prioridad era mantener a sus dos pilotos actuales y no cambiar de alineación, pero el plan era que Vettel se ganase ese contrato a base de buenos resultados al comenzar la temporada de F1 2020. En cambio, el coronavirus no ha permitido que eso sea posible…