Fiat Panda: Estos renders adelantan su diseño ¿Qué te parece?

El Fiat Panda es uno de los urbanos, o micro urbanos, más míticos. Su historia vital se acerca al medio siglo y sus credenciales parecen seguir intactas generación tras generación. La actual vio la luz del día hace ya más de diez años y sus rivales, ni en sueños, han sido capaces de seguirle el paso. Tanto, que en breve recibirá un sutil restyling para seguir a la venta mientras llega su sucesor. Por si no te has dado cuenta, se trata del que ves en estos renders…

Como bien sabes, Fiat está trabajando junto con sus «primas» de Stellantis para dar forma al nuevo Panda. Será todo un acontecimiento pues esta nueva generación romperá con todo lo establecido, y conocido, para saltar de segmento y pasarse al de los urbanos. Y si haces un poco de memoria, recordarás que hace nada se filtró su patente en la que se veía cómo sería su diseño. Pues bien, con estos renders se da color a esas imágenes ¿Qué te parece el resultado final?

El nuevo Fiat Panda será más grande y agresivo que nunca…

Cuando vimos las fotos de las patentes del nuevo Fiat Panda nos sorprendimos. Sabíamos que la evolución iba a ser radical respecto al modelo actual, pero no tanto. Muchos ya lo han criticado, pero no podemos olvidar que en la casa italiana tienen un «as bajo la manga». Esta nueva iteración será más grande para ser más capaz en todo. Y no se trata de ser más grande, sino que será la primera generación cien por cien eléctrica, aunque en su día ya hubo uno…

Para dar cabida a su nueva tecnología el Panda avanzará en su lenguaje de diseño. Quizás pierda ese aire «simpático» de los anteriores pero ahora sumará líneas más técnicas y modernas derivadas de las que lució el Centoventi. Todo el protagonismo se lo llevará el frontal, que será más afilado con unas ópticas más rasgadas y la usencia de la parrilla. Su lugar lo ocupará el logo de Fiat y un fino trazo cromado que unirá las ópticas desde su borde más bajo.

En la zona media habrá, lo que parece, unas ópticas secundarias que estarían destinadas a los anti nieblas. Más abajo se sitúa una boca de aire trapezoidal que en el eléctrico podría ir carenada y en el Hybrid estará abierta en pro de oxigenar su motor térmico. Ya en la vista lateral se aprecia cómo crece en tamaño y, sobre todo, a lo alto en favor de una línea del techo que desciende gracias al corte de las ventanas traseras y al pilar «C» tendido y más fino.

Precisamente el pilar «C» entronca con el alerón de techo y la moldura plástica negra que abraza la luneta y las ópticas traseras. Ahora son más modernas y sencillas con forma cuadrada quedando atravesadas por una fina tira LED que las une al centro y da anchura al conjunto. Para terminar, el nuevo logo de Fiat crece en tamaño y pasa a ocupar el centro del portón. Más abajo, destaca el difusor y el diseño de las llantas de aleación tipo «tapa cubos».

Y técnicamente estará emparentado con el nuevo Citroën ë-C3…

Y hasta aquí podemos leer en cuanto a los renders. Como ya sabéis, son meras creaciones digitales que con más o menos acierto quieren mostrar cómo será el nuevo Fiat Panda. En todo caso, Kolesa no suele fallar por lo que están más próximos a la realidad de lo que podemos creer. Sea como fuere, lo más importante de todo es que el Panda dará el «estirón» para llegar hasta los 4 metros de largo. La razón es sencilla «será un clon técnico del nuevo Citroën ë-C3«.

Este es el gran secreto pues bajo su carrocería irá la nueva plataforma Smar Car de Stellantis para eléctricos que han de «ser económicos». Así es que contará con el motor eléctrico de 83 kW (112,88 CV) sobre el tren delantero alimentado por una batería de litio-hierro-fosfato de 44 kWh. En teoría debería ofrecer más de 300 kilómetros de autonomía, aunque habrá que esperar a su debut para saberlo. Y a ti ¿Te gusta el nuevo Panda?

Cuestión de gustos…

