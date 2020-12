Fiat Tipo City Sport: La deportividad «sensata» llega al hatchback italiano

El Grupo FCA tiene por delante un año muy movido. Pronto dejará de existir tal como lo conocemos pues en unas pocas semanas se integrará con el Grupo PSA para formar Stellantis. Pero esta no es la única tarea que lo tendrá entretenido pues hasta que la fusión sea total tiene que hacerse cargo de sus marcas y modelos. Uno de los que, sin querer, más satisfacciones les ha dado es el Fiat Tipo. Ahora llega su restyling y nuevas versiones a la gama.

Ya os hemos hablado de la inédita versión Cross, con la que quieren incursionar en el segmento C-SUV. No obstante también llegarán otras alternativas con las que esperan captar la atención de los más jóvenes. En concreto nos referimos, tal como ellos la denominan, al Fiat Tipo City Sport. Pero cuidado, que no estamos ante un rival para el Seat León FR o Hyundai i30 N. La deportividad que ofrece el hatchback italiano va por otros derroteros…

La potencia «bruta» no será coto del Fiat Tipo City Sport, él ofrecerá otras cualidades…

El Fiat Tipo City Sport se reconoce por el logo «Sport» ubicado bajo el retrovisor delantero. La carrocería suma un tono exclusivo, denominado Metropolis Grey que se adorna con llantas de aleación diamantadas de 18 pulgadas. Pero hay más detalles específicos, pues llegan apliques en piano black a la parte inferior de la parrilla, tiradores de las puertas o parrilla. También, de serie, suma ópticas Full LED tanto en la parte delantera como en la trasera.

De puertas adentro también hay cambios. Destaca el techo negro a juego con el volante deportivo. Es más pequeño, mejorando la visión del cuadro de instrumentos digital TFT de 7 pulgadas. Los controles del climatizador se han renovado agregado nuevos adornos cromados y negros. En cuanto a tecnología incluye sistema Keyless Entry/Go de acceso y arranque manos libres o ayudas a la conducción con la luz de carretera adaptativa.

Con todo, el Fiat Tipo City Sport no solo estará disponible en la carrocería hatchback. Aquellos clientes que lo deseen pueden hacerse con una unidad en versión familiar Station Wagon (SW). Donde no habrá sorpresas es en la gama mecánica pues no busca la deportividad más pura. Esto es, que en gasolina estará el nuevo bloque 1.0 GSE T3 de 100 CV y en diésel los impertérritos 1.3 MultiJet II de 95 CV y 1.6 MultiJet II de 130 CV.

La llegada al mercado del Tipo City Sport tendrá lugar cuando el primer trimestre de 2021 toque a su fin. Hasta entonces no tendremos sus tarifas oficiales aunque viendo las del resto de versiones no queda duda de que serán muy competitivas. ¿Buscas un compacto de aspecto deportivo pero no puedes gastarte mucho dinero? Pues el Fiat Tipo City Sport es tu coche, no lo dudes.

Fuente – Fiat