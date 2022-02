Fisker PEAR: El SUV eléctrico del "pueblo" tendrá un precio de derribo...

Poco a poco, con mucho trabajo, Henrik Fisker está sacando adelante su marca de coches. El lanzamiento del SUV Ocean parecía que no iba a llegar, pero al final los astros se han alineado para que vea la luz. Puede ser que está tejiendo alianzas con socios fiables y reputados que le están dando la tranquilidad que necesitaban. Uno de los que se puede decir que más han hecho por los yanquis es la tecnológica china que fabrica los iPhone: Foxconn.

Gracias a él y a otros como Magna, están trabajando en un modelo que debería revolucionar el mercado. Se trata del Fisker PEAR un SUV eléctrico que, según el creador de la marca, supondrá un punto y a parte. Y su ambición no es cualquier cosa, pues tiempo atrás anunció cuál sería su precio y muchos se llevaron las manos a la cabeza. Aquí te lo contamos y ahora te traemos otra novedad. Ya está abierto el libro de pedidos para este nuevo y anónimo SUV.

The Personal Electric Automotive Revolution begins in 2024. Visit the link for more details. #Fisker #Pearfect #FiskerOcean #CleanFutureForAll​ https://t.co/iXdpqgov6J pic.twitter.com/fcxZsvZj5M

— Fisker Inc. (@FiskerInc) February 15, 2022