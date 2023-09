Fisker PEAR: Sus primeros datos técnicos ya son oficiales…

Henrik Fisker quiere llevar a su firma de coches homónima a lo más alto y no va a parar hasta lograrlo. Para ello está usando las mismas tácticas de comunicación y marketing que Elon Musk lleva usando varios años. Dar de qué hablar para luego atraer la atención de los techies así como de defensores y detractores. Y la última novedad que ve la luz es el Fisker PEAR que puedes ver en estas fotos y que ha mostrado en forma de teasers a lo largo de estos meses.

Como todos sabéis Fisker está en pleno proceso de expansión. El Ocean SUV es su primer modelo y, aunque le está costando despegar en ventas, parece tener un futuro muy prometedor por delante. Basta con echar un vistazo a los números que ha homologado en cuanto a autonomía o la potencia del tren motriz eléctrico en relación al precio que ofrece. Con todo, ahora toca hablar del PEAR pues, en teoría, debería ser el modelo que le lleve hasta la gloria…

Con 4,55 metros de largo el Fisker PEAR juega la baza de ser un «compacto» de tipo SUV crossover…

[embedded content]

Como puedes ver en estas imágenes, el nuevo Fisker PEAR es una mezcla entre compacto y SUV. Mide 4,55 metros de largo y cuenta con características de diseño que lo convierten en un producto muy especial. Así, destaca en su frontal por el uso de unas ópticas Full LED muy rasgadas para la luz diurna que se fusionan con la moldura que va sobre la casi inexistente parrilla. De hecho, en esa fina tira se inscribe el nombre de la marca justo bajo el logo.

En el paragolpes se sitúan las ópticas para las funciones principales y ya, bajo ellas, un paragolpes atractivo que tiene en el centro un patrón de diseño de tipo panal de abeja carenado en la zona alta y abierto en la baja. Si vas a la vista lateral descubrirás que tiene personalidad con una línea del techo que cae a partir del pilar «B» o unos pasos de rueda realmente generosos con molduras plásticas y un pilar «C» de diseño curioso que integra la luneta.

Tampoco podemos obviar las manillas para las puertas ocultas o unas llantas de aleación de gran tamaño. Pero quizá lo que más llama la atención es su zaga con un portón de apertura tipo Houdini. Esto es, la luneta se baja a la chapa del portón y este a su vez se desplaza bajo la viga estructural que hay en el paragolpes trasero. De esta forma el área de carga es muy generosa no viéndose comprometida por aparcar cerca de otros vehículos o en calles estrechas.