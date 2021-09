Force Gurkha: La «copia» hindú del Clase G recibe un sutil restyling…

Normalmente, cuando hablamos del sector del automóvil hindú, solemos mencionar a Mahindra & Mahindra y Tata Motors. Sin embargo, no son los únicos fabricantes que ostentan este pasaporte. Uno de los más desconocidos, pero no menos importantes, es Force Motors. Para que os hagáis una idea, fue fundado en el año 1945, aunque su primera actividad fue la fabricación de vehículos industriales de con tres ruedas. Hoy día su actividad es más amplia.

Sí, porque hace varios años decidió meterse de lleno en uno de los segmentos más duros: los todo terreno. Fue en el año 2008 que llegó al mercado la primera generación del Force Gurkha. Este modelo, aunque no lo parezca, es de desarrollo propio pero en ciertas áreas han contado con la ayuda de socios externos. Mercedes-Benz es uno de los más conocidos, confiando en ella para motorizarlo. Ahora afronta otra actualización que llega en forma de restyling.

El Force Gurkha llegó al mercado en el año 2008 y desde entonces se mantiene con sutiles restylings…

[embedded content]

El diseño del Force Gurkha cambia poco respecto a su predecesor. Entre las novedades que podemos citar hay unas ópticas frontales con tecnología LED que integran, además, la luz de conducción diurna. El resto de líneas y elementos que forman su fisonomía se mantienen fieles al modelo original. Podríamos decir que parece una copia del Mercedes-Benz Clase G, pero no. Las diferencias son notables, como la línea de las ventanillas o el tamaño.

De puertas adentro el Force Gurkha también presenta cambios. En primer lugar, los materiales del salpicadero así como los ajustes de las puertas han sido revisados al alza. Tampoco podemos obviar la nueva pantalla central táctil o el sistema infotainment. Donde no hay novedades es en el apartado de seguridad, conformándose con lo mínimo que obliga la legislación hindú. Esto es, monta un par de airbags, ABS con EBD y cinturones piroténicos.

Artículo relacionado: El Mahindra Roxor 2020 llegará en breve a EEUU ¿Lo permitirán en FCA?

Respecto a su técnica, decir que el Force Gurkha mantiene un efectivo chasis de largueros y travesaños. Gracias a él puede ofrecer unas cualidades dinámicas en conducción off road muy elevadas. En cuanto al motor, tal como hemos mencionado antes, recurre a un bloque Mercedes-Benz. Se trata de una unidad de 2.6 litros con 90 CV de potencia asociado a una transmisión manual de 5 velocidades con reductora y bloqueos de diferencial.

Con todo, estamos ante un producto de corte low cost que cumple sobradamente para los mercados que ha sido diseñado. Force Motors, aunque no lo parezca, está presente en África, América Latina, la SAARC y ASEAN, el Golfo y Alemania. Por tanto, no sería extraño verlo circular por las carreteras de algunas de estas regiones. Lo que parece claro es que a Europa no llegará, más que nada porque no cumple con los estándares de seguridad o emisiones.

Fuente – Force Motors