Ford deja Rusia definitivamente y vende su empresa joint venture…

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dado la vuelta a la economía de todo el mundo. El automóvil es uno de los sectores que más se ha visto afectado, pues muchos fabricantes tienen (o tenían) intereses en este país. Renault y Nissan ya han sufrido en sus carnes lo que significa darle todo al NAMI de Putin. Mercedes-Benz también ha decidido dar carpetazo a su andadura rusa y ahora es Ford la que hace oficial el cese total de su actividad.

Si haces un poco de memoria has de recordar que el pasado mes de marzo Ford hizo oficial que cesaba toda su actividad en el país. Pero además, también anunciaron que se centrarían en atender las necesidades que tenían los refugiados que llegaban a diferentes países de la Unión Europea. Pues bien ahora han decidido dar otro paso más para cortar su actividad de forma total aunque eso le supone, como a sus rivales, perder una gran inversión…

Ford puede volver a recomprar sus acciones de Sollers Ford Joint Venture en un plazo de 5 años…

Cierto es que la situación de Ford en Europa es cuanto menos delicada, pero su actividad en Rusia no iba tan mal. De hecho, a través de la empresa conjunta que tenía con Sollers fabricaba parte de su gama de vehículos industriales. Pero la ruptura total de la cadena de suministro y las sanciones económicas de medio mundo a Rusia complican su actividad. Tanto que la marca ha decidido dejar el mercado para no verse lastrada económicamente…

Según explican en su nota de prensa oficial…

“Ford Motor Company finalizó la salida de sus operaciones previamente suspendidas en Rusia a través de la venta de su participación del 49 por ciento en Sollers Ford Joint Venture” “La venta sigue a la suspensión total de todas las operaciones en Rusia, incluida la fabricación, el suministro de piezas, TI y soporte de ingeniería, en marzo de este año” “Las acciones de Ford se transferirán al Joint Venture por un valor nominal. Ford conserva la opción de recomprar las acciones dentro de un período de 5 años, en caso de que cambie la situación global”

Artículo relacionado: Ford corta relaciones con Rusia y se centra en los refugiados

Con todo, el “modus operandi” de Ford ha sido diferente del que han tenido que seguir Renault o Nissan. En este caso, el Blue Oval no se ha visto obligada a vender su capital al NAMI sino que ha podido cederlo a sus otrora socios de Sollers. Sin embargo, el resultado no deja de ser igual, es decir: abandono total de un mercado importante y la pérdida y no amortización de una inversión económica. Veremos si en 5 años todo cambia…

Fuente – Ford