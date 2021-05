Ford F-150 Lightning: Así se llamará la versión eléctrica del pick up yanqui

Ford F-150 Lightning: Así se llamará la versión eléctrica del pick up...

Ford lleva muchos años dominando con puño de hierro en el segmento pick up. El F-150 es el modelo más vendido en el mundo, superando a productos de firmas rivales tan importantes como Chevrolet, RAM, Toyota o Nissan. El problema es que han llegado una serie de marcas que apuestan por la electricidad y ya han presentado sus propuestas. Tesla y Rivian son las que más ventaja llevan y el Blue Oval no quiere que le pisen el terreno ganado.

Teniendo en cuenta que el sector del automóvil está virando hasta esta energía, Ford no podía dejar pasar la oportunidad de lanzar un pick up eléctrico. En los primeros momentos barajaron crear un producto de cero, pero al final apostaron por desarrollar una versión de su best seller. Ahora, cuando el proyecto parece estar en las últimas fases de desarrollo, anuncian que se llamará Ford F-150 Lightning y cuándo será su debut oficial.

El debut oficial del Ford F-150 Lightning está previsto para el 19 de mayo

Para anunciar el nacimiento del Ford F-150 Lightning la casa americana ha publicado un teaser y un vídeo. En el primero podemos ver la placa identificativa del modelo situada en uno de los costados de la caja de carga. Como dato curioso, que confirma la fuente de energía que alimenta su tren motriz, la «T» central parece simular el diseño de un rayo. Además, las grafías están acabadas en tono negro y azul, los mismos de una tormenta nocturna.

Por su parte, el clip de vídeo tiene otra intención. Si os habéis fijado, el apellido de este pick up eléctrico es Lightning. Bueno, pues debemos recordar (para los que lo habéis olvidado y los que no lo sabíais) que este nombre es un viejo conocido en la marca. Para ser más exactos, es el mismo que empleaba la versión SVT lanzada en el año 1993. Por tanto, quieren que sus fieles no se «molesten» con ellos, como ya hicieron con el Mustang Mach-E.

Según declaraciones de Jim Farley, presidente y director ejecutivo de Ford…

“De vez en cuando, aparece un vehículo nuevo que interrumpe el status quo y cambia las reglas del juego… Ford Model T, Ford Mustang, Toyota Prius, Tesla Model 3. Ahora llega la F-150 Lightning” […] “El vehículo favorito de Estados Unidos durante casi medio siglo se está volviendo digital y completamente eléctrico. El F-150 Lightning puede suministrar energía a su hogar durante un apagón; es incluso más rápido que el F-150 Lightning original y mejorará constantemente a través de actualizaciones inalámbricas»

Por el momento los secretos del Ford F-150 Lightning están guardados bajo siete llaves. Lo único que han confirmado es que su debut oficial tendrá lugar el próximo día 19 de mayo. Además, han anunciado que su producción arrancará en la próxima primavera en el nuevo Ford Rouge Electric Vehicle Center. Seguiremos muy atentos, porque este pick up quiere dar guerra en el segmento y fácil a Tesla y Rivian no se lo va a poner…

Fuente – Ford