Ford Fiesta: Tras 47 años de fiel servicio, el Blue Oval «lo jubila»…

El próximo año 2023 el Ford Fiesta debería cumplir 47 años. No obstante, aunque los cumplirá, no volverá a sumar más dígitos en su contador, pues el Blue Oval ha decidido que su vida ha terminado. En efecto, el rumor que ya contamos en su momento se ha cumplido palabra por palabra tal como ya sucedió con el Focus. Pero esta historia es similar a la de Crónica de una muerte anunciada, la famosa novela del escritor Gabriel García Márquez…

Si haces un poco de memoria recordarás que la gama del Ford Fiesta fue “recortada” hace poco tiempo. El “muerto” no fue otro más que la carrocería de 3 puertas, una de las de menor venta en su mix comercial. Pues bien, ahora en la casa yanqui dan un paso más para acomodar su gama a los planes de futuro que tienen sobre la mesa. El objetivo es que todos sus modelos sean cien por cien eléctricos de cara a 2030 pero ¿No te surge una pequeña duda?

La producción del Ford Fiesta acabará en el año 2023 tras más de 18 millones de unidades vendidas en todo el mundo…

Más que una “pequeña” duda es una pregunta que me han hecho varias personas a lo largo de estos días ¿Por qué han tomado la decisión de matar al Ford Fiesta? Pues hay varias razones, en concreto tres, pero dos destacan sobre el resto. La primera, tiene que ver con lo que ya os hemos dicho. El Blue Oval quiere ser cien por cien eléctrico de cara a 2030 y necesita dar forma a su futura gama de modelos “a pilas”. La segunda, tiene que ver con la moda de los SUV´s.

De hecho en el vídeo que han publicado para despedir al ya mítico Fiesta hay varios planos de gran interés. Son los últimos y si os fijáis bien tienen como protagonista al próximo Ford Puma BEV que llegará al mercado en breve. Este será, de forma indirecta, el sucesor del Fiesta y quien se encargará de “recoger a todos los clientes que se han fijado en la marca para adquirir un vehículo de tamaño urbano”. Luego, hay una tercera razón más “simple”…

Aún hay quien dice que el Ford Fiesta “muere” porque nació viejo. Razón no les falta, pero debemos tener en cuenta un hecho y es que los Polo y Clio también nacieron con estéticas continuistas y no funcionan tan mal según los listados de ventas de Europa. Quizá sea por la marca a la que representan, pero esta causa no parece la más sólida aunque tampoco es descartable. Lo que sí es un hecho es que se trata de un segmento de bajo volumen y ganancias…

Con todo, la muerte del Ford Fiesta se producirá el próximo año 2023 cuando de la fábrica de Colonia salga la última unidad. A lo largo de estos 47 años ha sumado más de 18 millones de unidades vendidas en todo el mundo y se ha fabricado en España durante varias iteraciones. Sea como sea, es una pérdida irreparable que en Ford quizás no han calculado bien y deberían suplir de alguna forma ¿No os parece…?

