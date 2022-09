Ford podría quedar a sus coches sin sus logos ¿Sabes por qué…?

Una de las primeras decisiones que hay que tomar, a la hora de crear una empresa, es elegir un logo. A partir de él se crea la imagen de marca y, si es lo suficientemente bueno, podría hasta comerse el resto de elementos distintivos de la firma. Si os preguntamos ¿De qué empresa es el logo de una manzana mordida? La respuesta no se hace de rogar pero en el sector del automóvil ocurre igual ¿Qué marca es conocida por un óvalo azul? En efecto, Ford.

En Peugeot está el león, en Audi los cuatro aros y en Rolls Royce es el «Spirit of Ecstasy». Pues bien, imaginad por un segundo que ninguna de estas marcas tuvieran logos y sus coches fueran «desnudos» en sus respectivos frontales y zagas. Reconocerlos sería más complicado, con lo que supondría de pérdidas en ventas. Pues ahora pensad que la crisis de suministros podría hacer que Ford no pueda poner su Blue Oval en sus coches ¿Qué pasaría entonces…?

Ford tiene problemas en la cadena de suministro relacionados con las insignias que montan «todos» sus modelos…

Pues que tendrían que reforzar su imagen de marca utilizando otros recursos. El diseño de su frontal y ópticas ya es un recurso explotado, pero aún así tendrían que profundizar en esta estrategia. Disquisiciones al margen, parece que Ford estaría teniendo serios problemas con la cadena de suministro que afectaría a sus logos. Pero no sería el único frente que tendría abierto, pues varias fuentes dicen que las placas de los modelos también faltarían…

Gracias a los chicos de CNBC sabemos que un portavoz de Ford confirmó tal situación. Sin embargo, no quiso ir más allá ni anunciar qué cantidad de modelos estarían afectados por la falta de logos o cuál sería la causa que está tras este problema. Sin embargo, The Wall Street Journal habría llegado a una conclusión. Al parecer el proveedor Tribar Technologies estaría teniendo problemas con el estado de Michigan por usar químicos no permitidos.

Al parecer, el pasado mes de agosto tuvo que parar la producción de logos e insignias porque los vertidos de estas operaciones estarían acabando en la red de alcantarillado local. Por ahora Tribar se ha negado a responder o al menos dar su versión de los hechos, pero todo apunta a que estaría tras la falta de logos en Ford. Seguro, y creemos no equivocarnos, que en el Blue Oval ya trabajan en una solución alternativa y pronto tendrán sus logos…

Aunque eso sí, esta situación es un aviso a navegantes por lo que pudiera pasar en un futuro no muy lejano…

Fuente – The Wall Street Journal by CNBC