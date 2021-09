Ford Very Gay Raptor: ¿Puede el color de un coche ser gay? Pues verás…

Ford Very Gay Raptor: ¿Puede el color de un coche ser gay?...

Si hay algo que define la mezquindad de la humanidad es que nos encanta poner etiquetas a todo. «Eres tal, o cual, porque haces esto o aquello» y así nos va, que no somos capaces de centrarnos en nuestras vidas porque nos gusta más fijarnos en la de los demás. Pues bien, esto también puede extrapolarse al sector del automóvil. Y os preguntaréis ¿Cómo se puede atacar o etiquetar a un coche o marca? Pues muy fácil, diciendo que se parece a…

Sí, podemos decir que un coche tiene una apariencia musculosa o que un tono puede ser más o menos ¿femenino? Y aquí está el problema ¿Quién es una voz autorizada para decir que un coche tiene, o no, sexo o género? Pues bien, esto mismo es lo que quiere reivindicar el Ford Very Gay Raptor y todo porque en las redes hay varios comentarios que dicen que uno de sus tonos es muy «gay»… La respuesta a ellos es muy original y sin tabúes… Verás.

El Ford Very Gay Raptor nace para apoyar el Christopher Street Day (CSD) y a toda la comunidad LGBTQ+

Normalmente, cuando hablamos del Ford Ranger solemos utilizar adjetivos como: musculoso, potente o agresivo. Igual no son los más acertados, pero éstos también se asocian al sexo masculino en términos de fuerza o presencia y de ahí su uso. Pues bien, el Raptor es un modelo icónico que sabe jugar muy bien con su presencia. Para ello cuenta con una gama de colores en los que no falta el exclusivo tono, de la discordia, Performance Blue.

El caso es que algunas voces, en ciertas redes sociales, dicen que este color parece muy gay. Así es que la división bávara de la firma yanqui no se lo ha pensado dos veces y ha creado el Ford Very Gay Raptor. Para diseñarlo han empleado los colores de la bandera arco iris y agregaron una lámina dorada de Alphafoil en la mitad trasera. Con ella aportan mayor impacto visual, aunque hay que reconocer que han tardado 60 horas para colocar los vinilos.

Con todo, esta no es la primera vez que Ford, y su división bávara, muestran su apoyo al colectivo LGBTQ+. Hace 23 años diseñaron un Ka pick up con acabado arco iris para la celebración del CSD de Colonia del año 1998. Además, la red GLOBE (Gay, Lesbian or Bisexual Employees) de Ford celebra este año su 25 aniversario apoyando la diversidad sexual en el lugar de trabajo y a toda la comunidad LGTBQ+ de Alemania.

Este modelo ha sido uno de los participantes en el desfile anual de ColognePride de este año. Con él la firma yanqui pone de manifiesto que sus clientes pueden sentir y amar a quienes quieran, porque lo único que les interesa es que sean felices con sus coches. Quizá si todos pensáramos igual y nos olvidáramos de los colores y las etiquetas la vida nos iría de otra forma, seguro que mucho mejor. Feliz orgullo… Ford…

Fuente – Ford