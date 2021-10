Foxconn y Lordstown se alían para la fabricación de vehículos eléctricos

Si tienes un iPhone deberías saber quién te lo ha fabricado. Si crees que ha sido Apple Inc., sentimos darte una mala noticia, pues la firma de Cupertino tiene externalizada esta misión a otra empresa. Su nombre, que alguna vez hemos dicho aquí, deberías saberlo. Si no es así, te lo recordaremos: Foxconn. Quizá no te suene, pero es uno de los fabricantes tecnológicos más grandes del mundo (de hecho es el más grande), y por supuesto, de toda China.

Como sabéis, estas firmas llevan un tiempo intentando entrar en el sector del automóvil. Las razones para aventurarse a ello son muchas y variadas, pero hay una que pesa sobre todas las demás. Se trata de la electrificación, que ha permitido que los vehículos más que «coches» sean objetos de consumo cuál móvil o tablet. De ahí que Apple o la propia Foxconn quieran entrar, firmando suculentos acuerdos de colaboración con firmas asentadas…

Foxconn, además de con Lordstown, tiene acuerdos con Fisker o Stellantis…

Para que os hagáis una idea de las ganas que Foxconn tiene para entrar en el sector del automóvil. Hace unos meses, anunció un acuerdo de colaboración con Fisker. Más tarde, casi al mismo tiempo, hizo lo propio con el cuarto mayor fabricante de coches del mundo: Stellantis. Sin embargo, uno y otro adolecían de un problema: no les daba acceso directo a la fabricación de coches. Ahora, en un tercer intento, lo consiguen de la mano de Lordstown.

¿Te suena el nombre de Lordstown? Por si lo has olvidado te diremos que es un «fabricante» (con comillas porque su actividad es limitada) de vehículos industriales eléctricos. El caso es que lleva un tiempo un tanto atascado, sobre todo en cuanto a números. De ahí que haya llamado a la puerta de Foxconn para venderle la fábrica que tiene en Youngstown cerca de Ohio. Además, la tecnológica china tendrá derecho para adquirir un paquete accionarial.

Pero hay más, ya que Foxconn será la clave para que Lordstown pueda iniciar su actividad como tal… Si nos vamos al apartado dos del acuerdo…

«Ambas entidades también negociarían un contrato de fabricación, que sería una condición para el cierre de la compra de la instalación, mediante el cual Foxconn fabricaría la camioneta pickup de tamaño completo Endurance de Lordstown en sus instalaciones de Oiho. Lordstown también estaría de acuerdo en otorgar a Foxconn ciertos derechos con respecto a futuros programas de vehículos»

Habrá que ver en qué acaba esta unión, pero tiene toda la pinta de que Foxconn se va a «comer» a Lordstown y se va poner a la altura de firmas como Tesla. ¿Alguna apuesta…?

Fuente – Foxconn