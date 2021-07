General Motors demanda a Ford por querer usar el nombre BlueCruise

Las disputas judiciales entre los fabricantes de coches vienen de muy, pero que de muy, lejos. Entre las que podemos citar, nos viene a la mente la «amenaza» de demanda de Renault hacia Fiat cuando quiso resucitar al mítico Panda. Los italianos quisieron utilizar para su nuevo utilitario el nombre «Gingo» y los galos decían que se parecía mucho al de su, también utilitario, Twingo. Pero no es la única «pelea» que se ha dirimido durante los últimos años.

Para que la «sangre no llegue al río» se inventó la Oficina de Patentes y Marcas. Este ente se encarga de dar cobertura legal a las patentes, marcas comerciales y diseños que los fabricantes (de todo tipo de industrias) quieren proteger. De esta forma, aunque con excepciones, las marcas se respetan. Y así llegamos al punto en el que estamos: General Motors ha interpuesto una demanda judicial contra Ford por el uso del nombre BlueCruise. ¿Tendrá razón…?

General Motors, junto con Cruise, no quieren que Ford utilice una derivación de este nombre…

Para explicar la situación, iremos a la raíz de la cuestión. Si traducimos la palabra «Cruise» (aplicada al sector del automóvil) viene a significar «Crucero». Pues bien, por si no lo sabíais, el primer coche de la historia en incorporar un control de crucero fue el Chrysler Imperial de 1958. No era tan sofisticado como los actuales, pero fue el que abrió la veda. Ahora, su uso es tan común que prácticamente todos los coches y fabricantes los incluyen.

Si regresamos al Siglo XXI, General Motors ya registró en la USPTO la marca Super Cruise. La primera inscripción data del año 2016 y la segunda de 2019 siempre, en teoría, con el beneplácito de su subsidiaria Cruise. Ambas fueron concedidas y desde entonces las está usando. Hasta ahora, que Ford ha querido usar el nombre BlueCruise para que sus clientes conozcan cómo ha evolucionado esta tecnología en sus coches. Vamos, adaptarlo a sus ADAS…

Sin embargo, parece que General Motors no está por la labor de que Ford use este nombre. De esta forma, y según varias fuentes, hemos sabido que han interpuesto una demanda ante la Corte de California. Para ser más exactos, en la sede de San Francisco, indicando que no «deberían hacer uso de esta denominación, pues va en contra de la protección legal de la marca Cruise». Denominación que, si nadie indica lo contrario, les pertenece.

Por su parte, Ford a través de Mike Levine y su cuenta de Twitter ha explicado lo que ha pasado. Según sus palabras, esta prohibición no tiene fundamento, pues todas las marcas del sector utilizan Cruise o alguna derivación para referirse a este sistema. Por ahora el procedimiento legal no está abierto al público, pero parece que la «pelea de gallos» está más que servida. ¿Quién ganará? Se aceptan apuestas…

Fuente – USPTO – Reuters – Automotive News – Court for the Northern District of California