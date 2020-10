General Motors presenta Factory ZERO su primera fábrica para eléctricos

General Motors está viviendo un momento de grandes cambios. En la última década ha visto como perdía el cetro de primer fabricante mundial de coches para situarse entre los cinco primeros. Entre medias ha dejado un reguero de «bonitos cadáveres» deshaciéndose de firmas emblemáticas como Saab u Opel. Sin embargo parece que ha vuelto a encontrar el rumbo y la prueba está en que va a resucitar de entre los muertos a Hummer.

Su regreso no es casual aunque tampoco como la esperarían los más puristas. La electrificación del sector del automóvil está provocando movimientos en las firmas y este es uno de los más curiosos. Pero no es el único, ya que para que esta estrategia eléctrica de General Motors sea creíble han dado un paso más. Han cambiado el nombre a uno de sus centros técnicos más emblemáticos, el conocido hasta ahora como Detroit-Hamtramck.

Con Factory ZERO General Motors pone en marcha su estrategia eléctrica

Tras este cambio la fábrica de Detroit-Hamtramck pasará a ser conocida como Factory ZERO. No hay que ser un lince para saber la intención que esconde esta denominación. En efecto, el apellido ZERO guarda tras de sí dos secretos. El primero, hace referencia a que en sus instalaciones sólo fabricarán vehículos eléctricos. El segundo, como no podía ser de otra forma, confirma que sus emisiones contaminantes serán esas, «Zero».

Pero hay más ya que Factory ZERO será la plataforma de lanzamiento de la estrategia de coches eléctricos multimarca de General Motors. Para alcanzar este objetivo han llevado a cabo la inversión multimillonaria más importante en la historia del grupo automovilístico. En concreto el monto comprometido ha sido de 2,2 mil millones de dólares y ha ido a parar a tareas de reacondicionamiento o compra de robots y utillaje de trabajo.

Con estos mimbres, es de comprender que General Motors fabricará en este centro sus modelos más tecnológicos. Los primeros en ver la luz, como no podía se de otra forma, serán los GMC Hummer EV SUV y el Cruise Origin dotado con tecnología de conducción autónoma. El pistoletazo de salida a sus operaciones tendrá lugar en cuestión de un año, pues el Hummer iniciará su producción a finales del próximo año 2021.

Según palabras de Dane Parker, director de sostenibilidad de GM…

“Esta planta de fabricación será el epítome de la visión de General Motors al fabricar de manera sostenible vehículos eléctricos y autónomos compartidos que pueden ayudar a reducir los choques, las emisiones y la congestión”

