General Motors protege la denominación del Buick Electra ¿Qué tramará?

La electrificación del sector del automóvil traerá grandes cambios a firmas muy tradicionales. Aunque en Europa no está presente Buick es una de las que más abolengo conserva en el seno de General Motors. Cierto es que la casa de los tres escudos vive horas bajas, pero se ha labrado un porvenir en China. Allí a vuelto a brillar pues en su país natal ha terminado quedando eclipsada por el triunvirato bávaro y la réplica nipona de Acura, Lexus e Infiniti.

Con todo, General Motors quiere que Buick vuelva a lucir con fuerza y no se puede decir que no esté poniéndole ganas. Si haces un poco de memoria recordarás que hace algo más de un año presentó en sociedad al Buick Electra. Pues bien, parece que gustó al público que tuvo el placer de contemplar su debut oficial y eso habría animado al grupo yanqui para llevarlo a la producción. Al menos, por el paso legal que han dado después…

General Motors podría llevar a la producción el Buick Electra visto en Shangai 2020…

Como es norma en el sector, y en la industria general, cuando una marca tiene una idea quiere protegerla. Para ello existen las oficinas de patentes y marcas y ahí es donde ha acudido General Motors. Según hemos podido averiguar ha solicitado la protección legal de la denominación Buick Electra. Y, además, no lo ha hecho en una única oficina si no que ha acudido a dos: la United States Patent and Trademark Office de EEUU y la Canadian IPO.

Si este registro significa que el Electra puede llegar a producción, debemos recordar cómo era y qué ofrecía. Con las fotos en la mano vemos un crossover con rasgos de GT y puertas con apertura en mariposa. Las ópticas eran finas y con tecnología Full LED y un paragolpes muy estilizado prácticamente sin parrilla. La insignia de Buick y el nombre Electra estaban iluminados y como colofón lucía unas atractivas llantas de aleación de 23 pulgadas.

Como es de esperar si General Motors trabaja en su versión de producción, muy pocos elementos llegarán a la cadena de montaje. Todos estos gadgets lo único que harían sería incrementar su precio y no se pueden permitir un error más. Donde no habría sorpresas es en su técnica pues haría uso de la plataforma Ultium del Cadillac Lyriq. Con todo, debemos ser cautos pues General Motors ya solicitó el registro de esta denominación en el año 2012.

El problema de que no llegara a ver la luz tuvo que ver con su falta de uso hasta el 2014. Fue entonces cuando perdió el derecho de uso y explotación hasta ahora, que han vuelto a iniciar los trámites para hacerse con ella. Habrá que ver cómo avanzan los planes de Buick, pero si el Electra llega al mercado estamos convencidos de que a Europa no vendrá. Una pena…

Fuente – United States Patent and Trademark Office – USPTO – Canadian IPO