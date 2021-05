Glickenhaus anuncia que su Boot Pickup es mejor que el F-150 Lightning

Hace unas pocas horas os hemos hablado del nuevo, y espectacular, Ford F-150 Lightning. Este pick up eléctrico se postula como el mejor y más polivalente del mercado, pero sus rivales no le pondrán las cosas fáciles. Entre todas las marcas que le quieren poner la zancadilla hay dos que destacan y son Tesla y Rivian. Pero no son las únicas que quieren su parte del pastel, porque al calor de este pujante segmento hay actores que quieren su minuto de gloria.

Si nos sigues, has de estar más o menos al día de las andanzas de Glickenhaus. Este fabricante americano lleva un tiempo anunciando el desarrollo de un impresionante pick up alimentado por hidrógeno. Este proyecto tiene por nombre Boot Pickup y ya os contamos de él algún secreto. Pues bien, el máximo responsable de esta firma no se ha cortado y ha hablado sobre su modelo y el del Blue Olval. ¿Qué creéis que ha podido decir? Atentos.

Glickenhaus dice que su pick up de hidrógeno es mejor que el Ford F-150 Lightning

Si echáis un vistazo al perfil de James Glickenhaus en Facebook, podréis leer su opinión. En primer lugar, publica dos imágenes que sirven para ilustrar cómo será el pick up en el que están trabajando. A continuación, explica que uno y otro modelo son eléctricos, pero que su concepción es diferentes. El de Ford necesita unas baterías para acumular la electricidad y el suyo utilizará una pila de combustible alimentada por hidrógeno.

Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol, pero lo interesante llega después. Según explica, la versión con carrocería de dos puertas (sencilla) tendrá una autonomía de unas 1.200 millas (1.931 kilómetros). Por su parte, si elegimos la versión de cuatro puertas (tamaño completo), la autonomía se reduce a unas 600 millas (965 kilómetros). Esto se debe a que el almacenaje varía en función del tipo de bañera de carga y la habitabilidad necesaria en el interior.

Y os preguntaréis ¿Sería factible el repostaje de este modelo? Pues aprovechando este «speech» Glickenhaus propone una idea. Al parecer, propone una «solución de reabastecimiento que estará disponible en todo el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año». El problema de esta brillante «ocurrencia» es que no ofrece un detalle sobre cómo podría hacerla funcionar y, sobre todo, ser viable técnica y económicamente hablando.

Además, invita a Tesla y a Ford a unirse en esta idea. Tampoco se olvida de recordar sus éxitos deportivos en la Baja. En todo caso, a pesar de su osadía, debemos reconocer que el planteamiento de Glickenhaus es más acorde con lo que busca el cliente. La pila de hidrógeno se recarga más rápido que una batería, aportando más libertad de movimientos. Lo mejor de todo es que ni Tesla ni Ford han cogido el guante de esta propuesta o le hayan respondido.

¿Será porque se guardan algo? Tiempo al tiempo… aunque nos da en la nariz que Glickenhaus no va a poder vender su Boot Pickup al precio de sus rivales. Una pena…

Fuente – Glickenhaus by Facebook