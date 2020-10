Glickenhaus SCG 008 Off-Road: El buggy perfecto para trepar paredes

La competitividad en el sector del automóvil es tal que todas las firmas que nacen no alcanzan el hueco que buscan. Este es uno de los motivos por los que pocas logran el grado de madurez necesario para lanzar al mercado sus modelos. Uno de los fabricantes más raros, pequeños y exclusivos es la Scuderia Cameron Glickenhaus. De él ya os hemos hablado en alguna que otra ocasión y, si hacéis memoria, recordaréis cuál es su nicho de mercado.

Cierto es que la actividad en la Scuderia Cameron Glickenhaus no es frenética, pero clientes no le faltan. Pero además, están inmersos en proyectos tan impresionantes y desconocidos en Europa como son ganar la Baja 1000. Por esta razón el fundador de la empresa americana ha publicado un par de imágenes en su cuenta oficial de Facebook. El motivo no es otro que anunciar su próxima gran novedad: el buggy Glickenhauss SCG-008 Off-Road.

Con el Glickenhaus SCG-008 Off-Road quieren ganar la «Baja 1000»

Como podéis ver, las imágenes del Glickenhauss SCG-008 Off-Road no son definitivas. Es más, estamos ante los bocetos previos que se desarrollan a través de ordenador para dar forma a un proyecto. Si os fijáis, el diseño de este buggy es deportivo y muy original. Además, deja al descubierto varias de las que serán sus principales características técnicas. La primera, y más evidente, que el motor estará ubicado en posición central trasera.

Esto es, que está situado delante del eje posterior y sirviendo de base para la transmisión. Tras él se ubican dos ruedas de repuesto y para «rizar el rizo» sobre ellas están las salidas de escape. Pero si sois observadores os daréis cuenta de otro detalle más. En efecto, el Glickenhauss SCG-008 Off-Road cuenta con una suspensión de amplio recorrido. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, pues este modelo está enfocado al off road más puro.

Artículo relacionado: Glickenhaus Off-Road Mini Boot: construye con tus manos un buggy molón

Sí, porque con él quieren ganar la Baja 1000. El año pasado ya participaron pero se quedaron con la miel en los labios. El triunfador fue un Ford Raptor y con la idea de superarlo están desarrollando este buggy. Por ahora no sabemos qué motor latirá bajo su carrocería, pero el del pasado año era un V8 de General Motors con 650 CV de potencia. Habrá que ver si acaban el proyecto, pero lo que es casi seguro es que llegará una versión de calle.

James Glickenhaus, y su Scuderia, cargan duramente contra De Tomaso

Con todo, el desarrollo del Glickenhaus SCG 008 Off-Road no es el único frente que tiene abierto la marca. Hace un par de horas os hemos contado cuáles son los planes de la renacida De Tomaso. Según parece quieren cambiar de ubicación todas sus actividades para irse a EEUU. Los motivos ya os los hemos contado (puedes leer el post aquí) y son los mismos que han encendido a los responsables de la Scuderia Cameron Glickenhaus.

These guys are sniffing glue. They’re going to save the American car/design Industry? By making bling, clownish,… Publicada por Scuderia Cameron Glickenhaus en Miércoles, 21 de octubre de 2020

Así es que no se han podido resistir y han publicado un mensaje muy claro y directo en su cuenta oficial de Facebook. Traducido vendría a decir esto…

«Estos chicos están oliendo pegamento. ¿Van a salvar a la industria del diseño y automovilístico estadounidense haciendo versiones ostentosas, payasadas e hinchadas de Ferrari P 4/5 de Pininfarina? ¿Corriendo en Le Mans, el circuito de Nurburgring, la Baja 1000? ¿Ir más rápido que nuestros amigos en SSC? ¿Haciendo el mejor coche deportivo del mundo por el dinero de un Corvette? ¿Algo tan genial y a un precio razonable como el nuevo Bronco ¿Haciendo mejores coches eléctricos que Elon? Que les den a ellos y al caballo en el que están tratando de montar«

Igual las formas para difundir este mensaje no son las más adecuadas pero desde luego no van a pasar desapercibidos. Además, parece que se les ha olvidado mencionar que los principios son más importantes que el dinero. Eso sí, no creemos que afecte a los responsables de De Tomaso, pues su objetivo es el que es y lo tienen que conseguir a como de lugar.

Fuente – James Glickenhaus by Facebook