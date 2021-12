GMC Hummer EV: La primera unidad sale de la cadena de montaje de GM

Cuando General Motors anunció que resucitaría a Hummer nos llevamos una gran alegría. Pero fue mayor al saber que lo haría con un modelo que daría continuidad a su esencia más pura: un pick up y SUV de gran tamaño. La cosa ya no sentó tan bien cuando se supo que iban a ser eléctricos y que se vendería bajo la marca GMC. Con todo, la cosa cambió cuando el GMC Hummer EV debutó pues en pocas horas se agotaron las reservas.

Desde entonces los responsables de General Motors y GMC no han hecho otra cosa más que publicitarlo. Estuvo en los anuncios de medio tiempo de la Super Bowl y, además, no han tenido miedo de mostrar sus test de validación. Y no es lo único, pues ahora vuelven para celebrar por todo lo alto que ya han fabricado la primera unidad. Además, esta llega con un regalo bajo el brazo, pues fue subastada para obtener fondos para una buena causa…

La primera unidad del GMC Hummer EV ha sido subastada por 2,5 millones de dólares…

[embedded content]

Desde hace semanas el centro GM Factory ZERO Detroit-Hamtramck Assembly Center está ensamblando las primeras unidades del GMC Hummer EV. Esta fábrica es una de las más modernas de cuantas tiene en activo el grupo yanqui y, sobre todo, la pionera en integrar en la cadena de montaje la tecnología Ultium. Según palabras de Mark Reuss, presidente de General Motors…

“Llevamos esta camioneta al mercado con velocidad y agilidad y acercamos a General Motors un paso más hacia un futuro totalmente eléctrico” […] «Con nuestra plataforma Ultium como base para una amplia gama de aplicaciones, GMC Hummer EV ofrece a nuestros clientes lo último en capacidad y rendimiento«

Teniendo en cuenta el nivel técnico del renacido Hummer y la expectación que ha levantado quisieron ser solidarios. Para ello el pasado mes de 27 de marzo subastaron la primera unidad, alcanzando un valor de 2,5 millones de dólares. Este dinero fue a parar a Fundación Tunnel to Towers que construye hogares inteligentes accesibles y sin hipotecas para los rescatistas y supervivientes del atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

Como dato curioso esta unidad del GMC Hummer EV presenta un exterior Interstellar White, un exclusivo interior Lunar Horizon y está impulsado por la Ultium Platform de General Motors. Ofrece una potencia estimada de hasta 1.000 CV y un par motor de 15.591 Nm. Lo único que no han anunciado es a quién irá a parar esta unidad, aunque solo por la recaudación merece la pena.

Ahora el resto de propietarios tendrán que esperar su turno pacientemente…

Fuente – GMC