Goodwood: ¿qué es este evento tan famoso?

Tras un tiempo cerrado sin actividad alguna, el circuito volvería a ser recuperado para el Goodwood Revival, un evento del que te hablaré más adelante en este artículo. Esto sería en 1998, momento en el que se celebraría allí este festival tan famoso durante el mes de septiembre y que se ha vuelto a repetir cada año desde aquel momento. Actualmente, también acoge otros eventos, como el Greenpower, una carrera de coches ecológicos organizada por el mismo Duque de Richmond.

¿Qué es el Goodwood Member Meeting?

Ahora que ya sabes qué es Goodwood, y qué es lo que da nombre a los diferentes eventos que allí se celebran, lo siguiente es saber qué es el Goodwood Members’ Meeting que se celebra cada año durante un fin de semana. Básicamente, este evento está lleno de carreras y que viene a devolver a este trazado el ambiente que se respiraba en el BARC Members’ Meeting original que se estuvo celebrando en este mismo emplazamiento durante la década de los años 50 y 60, pero que terminaría desapareciendo.

El evento también fue fundado por el propio Duque de Richmond, y en él pueden participar todo tipo de coches, desde los clásicos, hasta los GT, pasando por Fórmulas, etc. Todo un evento que deberías visitar al menos una vez en la vida si te gusta el motorsport, puesto que merece la pena.

En 2018 tendría lugar la 76ª edición del Goodwood Members’ Meeting, momento en el que IWC lanzaría su propio equipo de carreras para competir en este evento de coches clásicos, y aprovechar la atracción y multitud del evento para presentar sus novedades de paso. Pero, los de IWC no son los únicos que hemos visto desfilar por este evento, allí se han dado cita algunos de los coches históricos del mundo de la competición más míticos y mejor valorados de todos…

Para conseguir más información, también puedes ir a la web oficial de este evento tan conocido.

¿Qué es el Goodwood Festival of Speed?

Siguiente capítulo de Goodwood, el famoso FOS, es decir, el Goodwood Festival Of Speed. Como el anterior, también es un evento dedicado al automovilismo a nivel mundial y que se celebra en torno al mes de junio cada año. No es de extrañar que sea uno de los eventos más buscados en la red, ya que allí asisten personas de todo el mundo que aman realmente el mundo del motor, y repiten año tras año porque quedan maravillados con este parque temático del motor, casi como un Disney World para mayores…

Además, si por cualquier cuestión no puedes viajar hasta allí, también tengo algo bueno que contarte, y es que también podrás seguirlo por streaming, aunque no sea lo mismo, pero al menos podrás ver todo el ambiente y los coches que allí se presentan. Concretamente lo puedes seguir desde su canal oficial de YouTube (Goodwood Road & Racing), ya que lo suelen retransmitir en abierto.

En cuanto a la dinámica del evento, suele ser la misma año tras año, con varias pruebas relacionadas con este mundillo, presentaciones de novedades (podrás ver tanto modelos de calle como de competición), exhibiciones (hillclimb, drift, rally,…), etc. Una de las citas más conocidas es la hillclimb, una subida a la colina cronometrada para ver quién consigue batir el tiempo de Romain Dumas que consiguió hacerlas en 39,9 segundos en 2019 con un Volkswagen ID R Pikes Peak.

Además, los coches que podrás ver van desde los más clásicos, hasta los más actuales, y de todo tipo de marcas: Mercedes, VW, Ferrari, BMW, Peugeot, Volvo, Polestar, Porsche, y un largo etc. Por supuesto, como le ocurría al anterior evento, van a asistir todo tipo de categorías, tanto coches convencionales, como monoplazas, etc.

Si estás interesado en asistir de forma presencial, te invito a visitar la web oficial del evento donde podrás ver más detalles, fechas, horarios, información adicional, y también el tema de las entradas, que suelen costar unos 50€ aproximadamente…

¿Qué es el Goodwood Revival?

Otro de los eventos celebrados en esta finca ducal es el Goodwood Revival. Es un festival que suele durar 3 días y que se celebra cada septiembre desde 1998. Allí se citan multitud de coches de carreras y también motocicletas de competición. Un lugar para ver, oler ese olor a combustible quemado, tocar, escuchar rugir, pero para no hablar de precios, puesto que algunas de las joyas que se pasean por allí son únicas y de precio incalculable.

Desde que el 9º Duque de Richmond y Gordon abrieran la pista en 1948 para las primeras carreras disputadas allí tras la II Guerra Mundial, tendría que pasar unos 50 años para que se disputara el primer evento Revival en aquel lugar de la Gran Bretaña. En él se respira un ambiente especial, ya que la mayoría de asistentes se visten con ropa de la época, para que te sumerjas casi por completo en aquellos años tan míticos de la automoción. Y, por supuesto, habrá una serie de competiciones y exhibiciones de coches que recrearán el ambiente que se vivía en Reino Unido durante la década de los 50 y 60.

Un circuito clásico, coches clásicos, competición, buen ambiente, y todo lo posible para hacerte revivir aquellos días de gloria del circuito de Goodwood que, aunque ahora haya quedado anticuado, puesto que no se ha tocado prácticamente desde su origen, es uno de los mejores junto con Silverstone para este país. Evidentemente, para competiciones como WEC, F1, etc., la FIA tendría que encargar numerosas alteraciones en pos de la seguridad que alterarían por completo todo el trazado, y eso no es lo que quieren los puristas…

Sin embargo, debes saber que Goodwood también acogió carreras de Fórmula 1 desde 1948 hasta 1966, cuando se dejaron de celebrar en este lugar. También se han disputado por allí la famosa Goodwood Nine Hours y carreras como la Tourist Trophy. Ahora, puedes ver coches de aquellas décadas desfilar ante ti, además de otros deportivos, GTs, Formulas, coches a pedales (sí, tal como lo lees), y otros coches poco vistos en otros lugares.

En cuanto a los coches históricos, no irán conducidos por gente anónima, sino que van pilotados por pilotos míticos y famosos del mundo del motor. De hecho, por allí se han visto pasar pilotos como Sir Stirling Moss, John Surtees, Jack Brabham, David Coulthard, Damon Hill, Gerhard Berger, Martin Brundle, Johnny Herbert, Jean Alesi, y un largo etc. También hay que agregar algunas celebrities muy conocidas que también se dejan ver por allí, como es el caso del apasionado de los coches Rowan Atkinson, el famoso actor británico que da vida a Mr. Bean en la ficción.

En cuanto a las carreras que puedes ver durante los 3 días que dura el evento de Goodwood Revival, podrás asistir, además de todo lo dicho anteriormente, a:

Una carrera de 1 hora de duración de coches tipo GT de los 60.

Carrera de 25 minutos para coches GP de 2.5 litros con coches de antes de los 60.

St Mary’s Trophy, que se compone de dos carreras de 25 minutos cada una.

Whitsun Trophy, otra carrera de 20 minutos con prototipos de hasta 1966.

La Royal Automobile Club TT Celebration, que es una carrera de una hora para profesionales y coches de hasta 1964.

Glover Trophy, otra carrera de 20 minutos de duración para coches de Grand Prix de 1.5 litros de la década de los 60.

Goodwood Trophy, también de 20 minutos para coches Grand Prix y también Voiturette de entre 1930 y 1950 aproximadamente.

Para más información, si quieres asistir este año, puedes consultar todo lo que necesitas en la web oficial de este otro evento… Desde allí también podrás hacer otras muchas gestiones, como comprar las entradas, comprar souvenirs en la tienda online, etc.

¡Espero que te haya servido de ayuda esta guía sobre Goodwood! Y que puedas disfrutar del evento en algún momento.