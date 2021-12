GP de Abu Dhabi de F1 2021: Horarios y dónde ver la carrera

Menuda carrera la pasada, muchas cosas ocurrieron, mucha tensión, demasiadas polémicas. Max Verstappen y Lewis Hamilton salieron empatados a puntos de esta carrera, para decidirlo todo en el próximo GP. Y si la penúltima carrera ha tenido esos momentos, imagina lo que espera en la última de la temporada: el GP de Abu Dhabi de F1 2021.

El circuito de Yas Marina será el escenario donde se ponga fin a todas las luchas entre pilotos y equipos para definir el campeonato. Este GP de Abu Dhabi será parte de la historia de la Fórmula 1 en cualquier caso, ya que de ganar Max Verstappen sería todo un logro, y un bálsamo para Honda tras todo lo que han pasado hasta llegar ahí. Y si gana Lewis Hamilton, superaría a Michael Schumacher, lo que también sería histórico…

Aquí, en el GP de Abu Dhabi, los aspirantes al título tendrán muy presente lo que ocurrió el fin de semana pasado y es posible que se cobren la venganza. Recuerda que de no acabar la carrera ninguno de los dos y hacer un cero, ganaría Max por tener más victorias que el británico. Además, por otro lado, el pasado año, aunque no tenía el mejor coche, Red Bull hizo la pole y ganó la carrera con Max Verstappen al volante, pese a que Mercedes eran los claros favoritos. ¿Será un circuito Red Bull? Veremos, pero no hay que dar nada por seguro. Es probable que hasta la última vuelta no sepamos quién es el ganador, o tal vez en la salida ya se sepa por algún incidente…

Y para que no te pierdas nada de esto, ni tampoco quién termina ganando el resto de puestos del campeonato de constructores, deberías conocer los horarios para ver todas las sesiones del GP de Abu Dhabi. Ya sabes que puedes verlo en DAZN u otras alternativas. Los horarios son: