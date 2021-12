GP de Arabia Saudí de F1 2021: Resultados de la carrera

Impresionante la penúltima carrera del mundial de F1 2021. El GP de Arabia Saudí ha sido la carrera más interesante de lo que llevamos de año, y tras finalizar ambos candidatos al título salen empatados a puntos. Max Verstappen y Lewis Hamilton irán a la última carrera empatados a puntos (369.5 puntos). El que quede por delante del otro ganará, es así de simple, ya no se trata de ganar o no, 1 simple punto, incluso el de la vuelta rápida, podría decantar el campeonato de un lado o de otro.

En esta carrera hemos visto un poco de todo, 3 salidas, por banderas rojas y relanzamientos de la carrera. Muchos accidentes y abandonos, muchos trozos de fibra en la pista, situaciones muy peligrosas, y actuaciones un poco sucias. Los despachos hoy harán más que los pilotos, y eso es lo único feo que se le puede atribuir al GP de Arabia Saudí, ya que por lo demás ha sido una de las mejores carreras. Al final nos vamos con un sabor agridulce de aquí…

Por un lado, la salida ha sido muy limpia. Tan solo un susto del Red Bull de Pérez que casi se lleva por delante a Max Verstappen. Pero tras unas vueltas, las piezas empezaron a saltar por contactos o por accidentes contra las barreras, como el de Mick Schumacher, su compañero lo hacía poco después al comerse a Russell tras otra de las salidas. Vettel también ha tenido sus más y sus menos con Kimi Räikkönen, y con Tsunoda. Pérez también se ha visto envuelto en otro accidente tras una de las resalidas al estar arrinconado y girar sin dejar espacio a Leclerc. Demasiadas cosas han sucedido como para acordarse de todo. Una carrera totalmente loca…

Por otro lado, Esteban Ocon ha estado a unas décimas de volver a estar en el podio y darle unos buenos puntos a Alpine en su lucha contra Alpha Tauri, pero en la misma recta Bottas lo ha pasado. Por otro lado, +5 segundos de sanción a Verstappen (no afectan a la posición) por una de sus maniobras al superar los límites de pista y no devolver posición a Hamilton, y veremos qué ocurre con el otro incidente con Hamilton, cuando Max ralentizaba la marcha y Hamilton se quedaba detrás del Red Bull sin adelantar, y finalmente ha impactado contra el culo del Red Bull. Es un poco complejo de analizar por varios motivos. Si se ven las cámaras del momento del incidente:

Se ve que Max Verstappen ralentiza en un lugar con buena visibilidad, y fácil para Hamilton. Han estado en 3ª marcha en una zona donde se suele ir en 8ª.

Algunos piensan que Max pegó un frenazo justo cuando Hamilton estaba detrás para perjudicar al británico.

Sin embargo, cuando se ve la cámara, Hamilton permanece detrás durante un rato sin tomar la determinación de pasarlo, y justo en el último momento da el volantazo para pasarle y roza el neumático trasero de Verstappen. Y vale que Max no se aparta a un lado, pero Lewis tiene espacio más que suficiente para pasar…

Y la duda es:

¿Ha sido Max Verstappen el que ha frenado de pronto en el último momento para que le pasase Hamilton? Cosa que es extraña, porque se ve que Max llevaba un rato ralentizado y Hamilton sin saber muy bien qué hacer detrás si pasar o no.

¿Ha sido Hamilton el que con agudeza ha tratado de cortar el neumático de Verstappen al no salirse de su aspiración incluso cuando Max estaba casi parado? Porque lo normal es que si ves que el de delante ralentiza tanto, busques un hueco en pista y lo adelantes, no te quedes detrás y ralentices tú también…

Cuidado porque todo se decidirá cuando se vea la telemetría, y muchas cosas raras se han visto. No sería la primera vez que un piloto tira de suspicacia para tratar de perjudicar a su rival y que parezca que el culpable es el otro. Además, según Hamilton, no lo pasó antes para no darle DRS, pero… Si es eso, no te pongas detrás justo.

Es que fuera de coñas es sanción de Hamilton. Se queda un rato detrás de Verstappen que le está dejando pasar y encima le embiste.pic.twitter.com/Gui1KTNd4k — NanoSexo (@nano_sexo) December 5, 2021

Por todo esto, pese a que Max y Lewis han terminado 1º y 2º, los rostros de todos eran tristes y muy serios. Ni en la final de Brasil de 2007 había tantos rostros desencajados…

Resultados de la carrera

#8211; #8211; – – – Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas 1 Lewis Hamilton Mercedes 2:06:15″118 50 2 Max Verstappen Red Bull +11″825 50 3 Valtteri Bottas Mercedes +27″531 50 4 Esteban Ocon Alpine +27″633 50 5 Daniel Ricciardo McLaren +40″121 50 6 Pierre Gasly Alpha Tauri +41″613 50 7 Charles Leclerc Ferrari +44″475 50 8 Carlos Sainz Ferrari +46″606 50 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +58″505 50 10 Lando Norris McLaren +61″358 50 11 Lance Stroll Aston Martin +77″212 50 12 Nicholas Latifi Williams +87″249 50 13 Fernando Alonso Alpine +1 vuelta 49 14 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +1 vuelta 49 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 49 16 Sebastian Vettel Aston Martin – Retirado 17 George Russell Williams – Retirado 18 Sergio Pérez Red Bull – Retirado 19 Nikita Mazepin Haas – Retirado 20 Mick Schumacher Haas – Retirado

La próxima y última carrera será el próximo fin de semana. La Fórmula 1 no descansa, y finalizará todo en unos días. No obstante, habrá que estar atentos a lo que deciden los comisarios y si la posición de Max o la de Lewis se ven afectadas cuando comprueben la telemetría. Recuerdo, ambos empatados a puntos y en caso de que los dos hicieran un cero en la última carrera, ganaría Verstappen porque ha conseguido más victorias. Eso sí, tras la retirada de Checo aquí, Mercedes ha dado un zarpazo enorme al mundial de constructores.