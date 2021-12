GP de Arabia Saudí de F1 2021: Resultados de la clasificación

Muchas sorpresas en el GP de Arabia Saudí, algunas realmente desagradables. Por un lado, en esta clasificación hemos visto que los Alpine no han encontrado el ritmo que tenían en los libres, nada que ver con el pasado GP. Ocon ha podido pasar a la Q3, pero Alonso ha caído, no ha podido sacar un buen tiempo al final y ha tenido que abortar algunas vueltas por encontrarse tráfico. Una pena, de hecho, el tráfico ha sido crucial en este circuito y hay investigaciones al respecto. La pista también mejoraba y empeoraba muy rápidamente, y la elección de los neumáticos no ha sido acertada en todos los casos.

Por otro lado, Carlos Sainz también se veía cómo se le iba de atrás en una de sus vueltas y tocaba con el end-plate trasero de su Ferrari contra una de las barreras. La rotura no era estructural, pero tuvo que entrar a boxes y salir a pista nuevamente para tratar de salvar los muebles. Al final, en su intento comenzaba muy rápido, pero exactamente en la misma curva se le volvía a ir y abortaba. Por tanto, también el madrileño ha caído en la Q2. Así que los dos españoles saldrán mañana en P15 y P13 para Sainz y Alonso respectivamente.

Por arriba, hemos visto a un Max Verstappen que estaba haciendo una vuelta de esas especiales, de las que se roza el muro y sacar el máximo para dar el golpe definitivo para el mundial, iba batiendo el récord sector tras sector, pero justo cuando solo le faltaba una vuelta para entrar en la línea de meta, impactaba contra el muro y rompía los triángulos traseros. Sorpresa y duro golpe al mundial, se le pone todo de cara a Hamilton, que se ha quedado con la pole a falta de que Max terminara. Error de Verstappen, que debería haber arriesgado menos viendo que ya podía haber terminado primero sin apretar tanto.

Esto le complica mucho las cosas, no solo porque sale P3, sino porque habrá que ver si la caja de cambios está afectada. De ser así, la tendrían que cambiar y penalizaría +5 posiciones más. Habrá que estar pendientes de lo que ocurre, porque la clasificación de hoy podría cambiar en unas horas. Por otro lado, el problema de que es complicado adelantar en este GP de Arabia Saudí es otro obstáculo a salvar, y que Bottas esté P2 tampoco va a ayudar.

Resultados de los libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1’28″100 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’28″314 3 Sergio Pérez Red Bull 1’28″629 4 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’28″641 5 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’28″715 6 Valtteri Bottas Mercedes 1’29″019 7 Charles Leclerc Ferrari 1’29″101 8 Carlos Sainz Ferrari 1’29″149 9 Esteban Ocon Alpine 1’29″177 10 Lando Norris McLaren 1’29″300 11 Fernando Alonso Alpine 1’29″418 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’29″590 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’29″689 14 Daniel Ricciardo McLaren 1’29″717 15 Lance Stroll Aston Martin 1’30″030 16 George Russell Williams 1’30″034 17 Sebastian Vettel Aston Martin 1’30″296 18 Nicholas Latifi Williams 1’30″368 19 Mick Schumacher Haas 1’30″933 20 Nikita Mazepin Haas 1’30″979

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’27″511 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’27″622 3 Max Verstappen Red Bull 1’27″653 4 Charles Leclerc Ferrari 1’28″054 5 Sergio Pérez Red Bull 1’28″123 6 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’28″125 7 Lando Norris McLaren 1’28″180 8 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’28″442 9 Esteban Ocon Alpine 1’28″647 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’28″754 11 Daniel Ricciardo McLaren 1’28″668 12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’28″885 13 Fernando Alonso Alpine 1’28″920 14 George Russell Williams 1’29″054 15 Carlos Sainz Ferrari 1’52″562 16 Nicholas Latifi Williams 1’29″177 17 Sebastian Vettel Aston Martin 1’29″198 18 Lance Stroll Aston Martin 1’29″368 19 Mick Schumacher Haas 1’29″464 20 Nikita Mazepin Haas 1’30″573

A pesar de todo lo ocurrido en la clasificación, no todo está dicho en este GP de Arabia Saudí. Hay mucha incertidumbre sobre los adelantamientos, que parece que serán muy complicados, ya que salirse de la trazada buena todo está muy sucio y podríamos ver pocos adelantamientos, aunque también se creía eso en el pasado GP y luego no fue así. Además de eso, los muros están muy cerca, es un circuito complejo, y son muchas vueltas las que hay quedar en la carrera. Cuidado con los Safety Cars, y los posibles toques y accidentes, tanto en salida como en el resto de vueltas…