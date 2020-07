GP de Austria de F1 2020: Resultados de los entrenamientos libres

Vuelve la F1 2020, con el GP de Austria como primera carrera del año, después de las cancelaciones anteriores y todo el reajuste del calendario actual para este año. Y parece que poco ha cambiado por arriba, con respecto al pasado año. Mercedes sigue muy fuerte, con doblete en las dos sesiones de entrenamientos libres 1 y 2. Además, Red Bull parece estar en muy buena forma, y Ferrari parece algo perjudicado este año.

Charles Leclerc ha dicho que estarán peor que el año pasado y que van a sufrir más seguro. Además de la cabeza, parece que hay dos sorpresas en la zona media. Estos libres hay que cogerlos un poco con pinzas, ya que hubo algunas mejoras que han probado algunos equipos y no se deben tener demasiado en cuenta los tiempos, pero parece que Renault y Racing Point son los dos equipos de mitad de tabla que más han progresado, especialmente Racing Point, recuerda que es un Mercedes pintado diferente… de hecho, McLaren se ha quejado nuevamente de ello. Darán guerra al actual equipo de Sainz.

Por lo demás, más o menos el resto sigue igual. Hemos visto también algún que otro susto normal en estas sesiones que se prueban cosas, además de alguna que otra pieza rota, etc. Lo habitual en cualquier sesión de entrenamientos libres. Lo único que se ha notado es el menor número de gente, y las medidas de precaución, como las mascarillas que llevan y el distanciamiento. Ya sabrás que se han puesto normas para reducir la cantidad de personal presente por cada equipo, así que estará todo más «tranquilo» en este sentido.

Estará interesante ver la clasificación y la carrera, para ver realmente dónde está cada uno. Red Bull hizo unas declaraciones en las que decían verse aptos para conseguir el mundial. Veremos si era solo charlatanería o realidad. Parece que Mercedes está demasiado fuerte, de hecho, los de las bebidas energéticas han protestado por el DAS.

En cuanto a Sebastian Vettel, ya sabes que es su último año con Ferrari. No le han querido renovar por sus malos resultados y grandes errores. Y su sustituto será Carlos Sainz. Además, muchos auguran una mala temporada para Vettel, que no parece muy contento con el equipo y podría haber tiranteces. De hecho, el propio alemán ha dicho que no obedecerá órdenes de equipo si no las considera justificadas. ¡Cuidado porque podría haber polémicas aquí!

Resultados de los libres 1

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’04″816 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’05″172 3 Max Verstappen Red Bull 1’05″418 4 Carlos Sainz McLaren 1’05″431 5 Sergio Pérez Racing Point 1’05″512 6 Lando Norris McLaren 1’05″621 7 Alexander Albon Red Bull 1’05″701 8 Daniel Ricciardo Renault 1’05″860 9 Kevin Magnussen Haas 1’05″907 10 Charles Leclerc Ferrari 1’05″924 11 Lance Stroll Racing Point 1’06″074 12 Sebastian Vettel Racing Point 1’06″077 13 Esteban Ocon Renault 1’06″270 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’06″360 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’06″365 16 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’06″404 17 George Russell Williams 1’06″495 18 Paul Di Resta Williams 1’06″906 19 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’06″943 20 Romain Grosjean Haas 1’46″361

Resultados de los libres 2

#8211; #8211; – – 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’04″304 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’04″501 3 Sergio Pérez Racing Point 1’04″945 4 Sebastian Vettel Ferrari 1’04″961 5 Daniel Ricciarod Renault 1’04″972 6 Lando Norris McLaren 1’05″087 7 Lance Stroll Racing Point 1’05″135 8 Max Verstappen Red Bull 1’05″215 9 Charles Leclerc Ferrari 1’05″298 10 Carlos Sainz McLaren 1’05″352 11 Esteban Ocon Renault 1’05″415 12 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’05″443 13 Alexander Albon Red Bull 1’05″453 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’05″608 15 Kevin Magnussen Haas 1’05″678 16 Romain Grosjean Haas 1’05″908 17 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’06″016 18 George Russell Williams 1’06″125 19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’06″278 20 Nicholas Latifi Williams 1’07″124

Recuerda que Mercedes ha modificado su motor para ganar fiabilidad, ya que algunos estaban preocupados por los problemas de pretemporada. Además, otros que ya estaban en una situación desfavorable, como Williams y Haas, ahora tras la pandemia están peor. De hecho, los americanos han insinuado que no van a evolucionar el coche durante la temporada porque no saben si pueden permitirse ese gasto. Será interesante esto, ya que algunos equipos evolucionarán poco o nada por la crisis… Eso unido a que toda la tabla media parece estar cercana, probablemente haya batallas interesantes. Y falta la incógnita de si Racing Point podría luchar contra Red Bull y Ferrari, ya que también lo podrían todo mças interesante.