GP de Baréin de F1 2021: Resultados de la clasificación

Impresionante la primera clasificación de la temporada F1 2021 en el circuito del GP de Baréin. Con más sorpresas de la que se esperaban visto lo visto en los libres 3. Esta sesión ha sido una continuación de lo visto ayer, con todos los equipos siguiendo con las pruebas y configuraciones para la puesta a punto del coche para la clasificación y la carrera. Pero lo cierto es que más de uno estaba escondiendo sus cartas en los libres y han terminado por dar la sorpresa en la clasificación, y pocos lo podían adivinar. Además, esto solo ha sido la antesala de lo que puede ocurrir mañana en carrera. Recuerda que algunos coches que han ido muy bien aquí a una vuelta, podrían sufrir cuando se carguen hasta los topes de gasolina y la degradación les pase factura. Por tanto, no todo está dicho…

Por lo pronto, Red Bull es el que ha ganado, con una fantástica pole de Max Verstappen. El mismo que terminó la temporada pasada con pole, vuelve a abrir esta temporada con otra. Y parece que este año las mejoras del Red Bull están en consonancia con el paso adelante que ha dado Honda en su último año. El piloto holandés ya se ha mostrado muy fuerte en los libres, y ha demostrado lo que vale con esta actuación en la que los Mercedes, que han estado tapados, se han quedado justo detrás de él. Y parece que en tandas largas al equipo de bebidas energéticas le va mejor que en clasificación, todo lo contrario que Mercedes, por lo que mañana, pese a la buena posición de los de la estrella, podrían sufrir algo…

En cuanto a Sergio Pérez, muchos decían que era un piloto muy bueno, y no dudo que sea un buen piloto, pero cuidado porque pilotos de la talla de Max pueden hundir y manchar mucho la carrera del mexicano. Algunos veían el fichaje por Red Bull como una gran oportunidad para Checo, pero es probable que eso que parecía positivo se transforme en un lastre. Recuerda lo que ha ocurrido con Gasly, Kvyat, o Albon. Sin no llega a adaptarse bien a ese coche y no consigue estar cerca de Max, las alabanzas se transformarán en críticas y podrían terminar con la carrera de Pérez.

Por otro lado, Sebastian Vettel tampoco se le ha visto muy feliz ante los micrófonos. Se ha quejado por las banderas amarillas, pero su rostro parecía esconder algo más que eso. Stroll, que no es para nada un buen piloto, ha conseguido estar muy por delante en clasificación. Espero que este año no se transforme también en la sentencia final del alemán, porque sería bastante triste para un cuatro veces campeón terminar así… De todas formas, a su favor decir que aún se debe adaptar al nuevo monoplaza, y que tampoco han ayudado esos problemas que citaba en pista. Habrá que darle más tiempo y ver qué ocurre, pero debería estar por delante de Stroll con facilidad.

En cuanto a Fernando Alonso, se le ha visto por detrás de Ocon, pero cuando ha llagado la hora de la verdad, ha demostrado que no está tan oxidado como otros piensan. No solo ha pasado el corte de la Q3, sino que también ha logrado clasificar 9º. Su compañero se ha visto perjudicado por las banderas amarillas, por lo que no ha podido pasar. También hay que decir que Alonso ha podido pasar por los problemas de elección de neumáticos de Tsunoda y que Vettel quedó también fuera, pero si no, ellos serían candidatos para entrar en Q3. Está muy cara esta temporada…

Carlos Sainz ha llegado a estar primero en Q2, una sorpresa de Ferrari que no parecían tan poderosos. Pero han dado la sorpresa, se nota la mejoría, incluso por delante de McLaren. Una pena que el madrileño no pudiera hacer una buena vuelta final de Q3, quedando por detrás de Leclerc. Además, ese susto en el que se le ha llegado a parar el motor hacía que se esperase lo peor, aunque finalmente ha podido arrancarlo usando la parte eléctrica y continuar la clasificación. Pero por los pelos no pasa el corte.

Resultados de los libres 3 del GP de Baréin

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1’30″577 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’31″316 3 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’31″583 4 Valtteri Bottas Mercedes 1’31″855 5 Sergio Pérez Red Bull 1″31″908 6 Carlos Sainz Ferrari 1’32″108 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’32″224 8 Esteban Ocon Alpine 1’32″423 9 Lance Stroll Aston Martin 1’32″431 10 Daniel Ricciardo McLaren 1’32″477 11 Charles Leclerc Ferrari 1’32″482 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’32″500 13 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’32″709 14 Sebastian Vettel Aston Martin 1’32″755 15 Fernando Alonso Alpine 1’32″820 16 Lando Norris McLaren 1’32″860 17 George Russell Williams 1’33″323 18 Mick Schumacher Haas 1’33″422 19 Nikita Mazepin Haas 1’33″622 20 Nicholas Latiffi Williams 1’33″959

Resultados de la clasificación 2 del GP de Baréin

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Max Verstappen Red Bull 1’28″997 2 Lewis Hamilton Mercedes 1’29″385 3 Valtteri Bottas Mercedes 1’29″586 4 Charles Leclerc Ferrari 1’29″678 5 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’29″809 6 Daniel Ricciardo McLaren 1’29″927 7 Lando Norris McLaren 1’29″974 8 Carlos Sainz Ferrari 1’30″215 9 Fernando Alonso Alpine 1’30″249 10 Lance Stroll Aston Martin 1’30″601 11 Sergio Pérez Red Bull 1’30″659 12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’30″708 13 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’31″203 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’31″238 15 George Russell Williams 1’33″430 16 Esteban Ocon Alpine 1’31″724 17 Nicholas Latifi Williams 1’31″936 18 Sebastian Vettel Aston Martin 1’32″056 19 Mick Schumacher Haas 1’32″449 20 Nikita Mazepin Haas 1’33″273

Mañana más con una emocionante carrera que espera tras la intensa clasificación.Todo puede pasar, mucha igualdad entre todos, y recuerda que no está todo dicho. Los que van muy bien con poca gasolina puede que no vayan tan bien en tandas largas, con más degradación y peso de gasolina. Es algo que ya se ha visto en las pruebas previas, así que cuidado, que podría haber nuevas sorpresas…