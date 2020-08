GP de Bélgica de F1 2020: Resultados de la clasificación

Terminó la sesión de clasificación del GP de Bélgica de F1 2020. Además, hemos visto que en los libres 3 la lluvia ha hecho su aparición, condicionando las cosas y haciendo que los equipos tengan que alterar sus programas ligeramente. La actividad se ha reducido en pista y no se ha podido reflejar del todo el potencial de todos los coches. Eso ha dado más incertidumbre para la clasificación, aunque ya se tenía más o menos claro cómo quedarían los de arriba, dado el potencial de Mercedes.

Otra pole de Lewis Hamilton, que ha conseguido llevar a su Mercedes a la primera posición de partida para mañana. Detrás de él su fiel escudero, Valtteri Bottas. Ambos coches negros repiten doblete en este GP de Bélgica. Con un Max Verstappen rozándoles los talones con el Red Bull. Alexander Albon esta vez ha tenido una clasificación decente y no ha quedado demasiado atrás como en otras ocasiones. Veremos si mañana en carrera puede conseguir un buen resultado también…

Los Ferrari han confirmado el mal ritmo en este circuito donde se necesita un gran motor. Al ver las trampas de velocidad, los motores de Maranello no eran los peores, pero puede ser porque hayan descargado demasiado el ala para paliar sus carencias en recta, lo que también les penaliza. No obstante, ya se vio que no tenían velocidad desde las primeras sesiones de libres. Les va a tocar sufrir en este GP de Bélgica, aunque visto lo visto en sesiones anteriores, salir 13 y 14 no es tan malo como algunos auguraban. No obstante ver a Sebastian Vettel solo a unas 2 décimas por delante de un Williams ya dice mucho de cómo están los de rojo…

Además, los motores Ferrari, como los de Alfa Romeo y Haas se les ha visto sufrir también, por lo que deja en evidencia la unidad de propulsión de Maranello. De ser el mejor motor el año pasado a estar así este año… menudo cambio. Me pregunto cuál sería el secreto del que extraían tanta potencia.

Renault se ha mostrado muy competitivo aquí, con un Daniel Ricciardo que vuelve a salir en las primeras posiciones (P4). Esteban Ocon también se mete en Q3 para salir desde la 6º plaza. Por supuesto, los Racing Point siguen muy fuertes, aunque se les han colado los Renault y también el McLaren de Carlos Sainz, que esta vez ha tenido una gran actuación para meterse en 7º posición. Buena partida para salir mañana y conseguir algunos puntos si todo va como esperan en Woking.

Resultados de los libres 3

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’43″255 2 Esteban Ocon Renault 1’43″428 3 Lando Norris McLaren 1’43″641 4 Alexander Albon Red Bull 1’43″731 5 Valtteri Bottas Mercedes 1’43″813 6 Max Verstappen Red Bull 1’43″896 7 Daniel Ricciardo Renault 1’43″973 8 Lance Stroll Racing Point 1’43″988 9 Carlos Sainz McLaren 1’44″006 10 Sergio Pérez Racing Point 1’44″180 11 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’44″508 12 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’44″543 13 Nicholas Latifi Williams 1’44″771 14 Kevin Magnussen Haas 1’44″841 15 Romain Grosjean Haas 1’44″844 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’44″932 17 Charles Leclerc Ferrari 1’45″147 18 George Russell Williams 1’45″157 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’45″190 20 Sebastian Vettel Ferrari 1’45″420

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’41″252 2 Valtteri Bottas Mercedes 1’41″763 3 Max Verstappen Red Bull 1’41″778 4 Daniel Ricciardo Renault 1’42″062 5 Alexander Albon Red Bull 1’42″264 6 Esteban Ocon Renault 1’42″396 7 Carlos Sainz McLaren 1’42″438 8 Sergio Pérez Racing Point 1’42″532 9 Lance Stroll Racing Point 1’42″603 10 Lando Norris McLaren 1’42″657 11 Daniil Kvyat Alpha Tauri 1’42″730 12 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’42″745 13 Charles Leclerc Ferrari 1’42″996 14 Sebastian Vettel Ferrari 1’43″261 15 George Russell Williams 1’43″468 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’43″743 17 Romain Grosjean Haas 1’43″838 18 Nicholas Latifi Williams 1’44″138 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’44″274 20 Kevin Magnussen Haas 1’44″314

Mañana la carrera, que espero que sea bastante divertida y pasen cosas poco esperadas. Además, la lluvia podría ha condicionar de nuevo todo. Si hace de nuevo acto de presencia agregará una nueva variable que dará emoción al evento. Recuerda que, incluso sin lluvia, es un circuito donde suele haber accidentes en la primera curva tras la salida o en la famosa Eau Rouge y Radillón. Y al ser un circuito bastante largo y donde se va mucho tiempo con el pedal a fondo, también hay que poner un ojo en la fiabilidad de los motores y los frenos. No todo está decidido…