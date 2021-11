GP de Brasil de F1 2021: Resultados de la clasificación

Arranca el GP de Brasil de F1 2021, con un viernes en el que ha habido los habituales entrenamientos libres 1, pero en el lugar de FP2 ha sido la clasificación, ya que este fin de semana tocaba la tercera y última prueba del nuevo formato de fin de semana que se quiere ampliar el próximo año. Esta clasificación permitirá decidir el orden de la parrilla de mañana, tras los entrenamientos libres 2. El resultado de la carrera dará algunos puntos a los 3 primeros, y también determinará el orden de la parrilla para la salida de la carrera real del domingo.

Por el momento, en los entrenamientos libres 1 se ha visto una gran superioridad de Mercedes en este GP de Brasil. Pero nadie se creía esa diferencia, puesto que en los libres se esconden muchas cosas. En cambio, para sorpresa de muchos, los Mercedes en este trazado tienen un plus frente a Red Bull. Malas noticias para Max Verstappen, que llegaba aquí con varios puntos de diferencia en el mundial, pero que podría acortar distancias si no logra ganar el domingo. Lewis Hamilton ha conseguido el mejor tiempo, por lo que partirá mañana primero. No obstante, el domingo tendrá 5 posiciones de penalización, ya que ha cambiado su caja de cambios. De terminar primero, se iría a la 6º plaza, por lo que sería positivo para Verstappen, aunque aún falta ver qué sucede mañana, especialmente en la salida, porque aún podrían pasar muchas cosas.

De hecho, una última noticia podría alegrarle el día a Max y los intereses de Red Bull. Durante la clasificación le han quitado una vuelta por superar límites de pista, lo que no ha evitado que haga el mejor tiempo, pero ahora está siendo investigado. El británico podría salir último mañana (y en la carrera del domingo, pase lo que pase, también +5 puestos), tras ser excluido por la FIA de la clasificación de hoy. ¿Motivo? La FIA ha detectado técnicas irregulares en el DRS del Mercedes. Concretamente ha sucedido solo en el coche 44, el de Lewis, que ha superado la apertura máxima permitida, de 85 mm, por lo que podría haber ganado algo más de velocidad punta. Extraña que haya sido el más rápido en todos los sectores, y que había hecho tiempos de pole incluso en un segundo intento. La cosa se pone muy interesante…

Por otro lado, detrás de Mercedes y Red Bull está el resto del mundo, donde los Ferrari se han mostrado fuertes en el GP de Brasil, al menos en clasificación. También McLaren ha estado fuerte aquí, y especialmente Alpha Tauri, que ha sorprendido con Gasly. Alpine tampoco le ha ido demasiado mal, con un Fernando Alonso pasando a la Q3, partiendo mañana desde la décima plaza. Veremos qué puede hacer en la carrera al esprint, si puede mantener la posición, si pierde alguna, o si la gana… Su compañero de equipo no ha podido pasar el corte, y ha caído en la Q2.

Resultados de los libres 1

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’09″050 2 Max Verstappen Red Bull 1’09″417 3 Sergio Pérez Red Bull 1’09″492 4 Valtteri Bottas Mercedes 1’09″567 5 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’09″880 6 Carlos Sainz Ferrari 1’10″124 7 Charles Leclerc Ferrari 1’10″142 8 Esteban Ocon Alpine 1’10″145 9 Fernando Alonso Alpine 1’10″201 10 Lance Stroll Aston Martin 1’10″352 11 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’10″374 12 Sebastian Vettel Aston Martin 1’10″413 13 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’10″443 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’10″587 15 Lando Norris McLaren 1’10″610 16 Mick Schumacher Haas 1’10″885 17 Nicholas Latifi Williams 1’10″902 18 George Russell Williams 1’10″938 19 Daniel Ricciardo McLaren 1’10″890 20 Nikita Mazepin Haas 1’11″342

Resultados de la clasificación

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1’07″934 2 Max Verstappen Red Bull 1’08″372 3 Valtteri Bottas Mercedes 1’08″469 4 Sergio Pérez Red Bull 1’08″483 5 Pierre Gasly Alpha Tauri 1’08″777 6 Carlos Sainz Ferrari 1’08″826 7 Charles Leclerc Ferrari 1’08″960 8 Lando Norris McLaren 1’08″980 9 Daniel Ricciardo McLaren 1’09″039 10 Fernando Alonso Alpine 1’09″189 11 Esteban Ocon Alpine 1’09″189 12 Sebastian Vettel Aston Martin 1’09″399 13 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1’09″483 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1’09″503 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’10″227 16 Lance Stroll Aston Martin 1’09″663 17 Nicholas Latifi Williams 1’09″897 18 George Russell Williams 1’09″953 19 Mick Schumacher Haas 1’10″329 20 Nikita Mazepin Haas 1’10″589

Mañana los entrenamientos libres del GP de Brasil y la carrera o clasificación al esprint. Esta sí que determinará la salida del domingo, y cuidado con la investigación de la FIA, porque Hamilton podría salir último si se confirma el problema y esto sería un palo tras la alegría de hoy.