GP de España de F1 2020: Resultados de la carrera

Ya se ha disputado la carrera del GP de España de F1 2020, y Lewis Hamilton no ha dado opción a que ganase otro. El británico hizo la pole y la ha transformado en victoria, liderando con soltura de principio a fin de la carrera. El que no lo ha tenido tan fácil ha sido Valtteri Bottas, que no ha hecho una buena salida aquí y Max Verstappen le ha robado la segunda posición. Recuerda que en este circuito no es tan sencillo adelantar como parece por sus características. Por tanto, aunque han estado muy cerca en las 66 vueltas en las que han llegado a doblar hasta al 4º… impresionante el ritmo de los primeros.

Por cierto, ha habido algo de incertidumbre con la climatología. Las radios han sonado para avisar de que se podía esperar lluvia inminente, pero finalmente no ha aparecido en el circuito y ha pasado de largo en esta zona. Por tanto, no ha sido una carrera en mojado, que le habría dado algo más de emoción a la cita. Por cierto, aquí los Racing Point si que han podido fraguar una buena actuación de carrera, y no solo de clasificación como en anteriores citas. Stroll y Pérez han sido 4º y 5º respectivamente. Así que para ellos, mientras menos variables mejor, seguro que no querían ni oír hablar de lluvia, ya que es una lotería y puede volverse en su contra…

Por cierto, ayer fue también la sesión de clasificación para la Indy 500 donde está Fernando Alonso. Lo cierto es que no fue muy prometedora y saldrá 26º. El coche no tenía ritmo en clasificación, aunque está más igualado a los Honda y otros equipos en carrera. Pero se antoja complicada la Tercera Corona en esta edición, así que debería esperar algunos años más.

Volviendo a la Fórmula 1, Carlos Sainz ha tenido una mejor carrera en la carrera de casa y ha podido terminar justo tras los Racing Point, en la P6. Así que se lleva unos buenos puntos. Parece que el cambio de chasis y de motor han surtido efecto y ha podido hacer una carrera con menos problemas. Lando Norris esta vez ha sido 10º, así que buenas noticias para los de Woking, que se van de España con ambos coches en el Top10.

Aunque Max Verstappen ha hecho lo que es ya costumbre en él, llevando al Red Bull a posiciones elevadas, su compañero Alexander Albon no hizo ayer una buena clasificación, y tampoco ha sido una carrera para tirar cohetes. En este caso ha quedado en 8º posición, llevándose algunos puntos para el equipo, ayudando así a los numerosos sumados por Max.

Excepto la incertidumbre de la lluvia, por lo demás ha sido una carrera bastante normal. Sin demasiadas sorpresas y sin demasiados adelantamientos como les gustaría a muchos aficionados. Lo único fuera de lo normal ha sido el abandono de Charles Leclerc, cuyo coche se le fue en una de las curvas porque comenzó a ir mal y le obligó a retirar el coche tras unas vueltas de carrera. Vettel ha sido el que ha podido salvar un poco la carrera con algunos puntos con su P7.

Resultados de la carrera

#8211; #8211; – – Posición Piloto Equipo Tiempo 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:31:45″279 2 Max Verstappen Red Bull +24″177 3 Valtteri Bottas Mercedes +44″752 4 Lance Stroll Racing Point +1 vuelta 5 Sergio Pérez Racing Point +1 vuelta 6 Carlos Sainz McLaren +1 vuelta 7 Sebastian Vettel Ferrari +1 vuelta 8 Alexander Albon Red Bull +1 vuelta 9 Pierre Gasly Alpha Tauri +1 vuelta 10 Lando Norris McLaren +1 vuelta 11 Daniel Ricciardo Renault +1 vuelta 12 Danill Kvyat Alpha Tauri +1 vuelta 13 Esteban Ocon Renault +1 vuelta 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 15 Kevin Magnussen Haas +1 vuelta 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 17 George Russell Williams +1 vuelta 18 Nicholas Latifi Williams +2 vueltas 19 Romain Grosjean Haas +2 vueltas 20 Charles Leclerc Ferrari Retirado

La próxima semana será de descanso, no habrá ninguna carrera. El atípico calendario de F1 alterado por la pandemia parará por unos instantes para volver con más acción en el GP de Bélgica de F1 2020 el 30 de agosto. Allí veremos si la FIA prohíbe el Party Mode para clasificación como se rumoreaba o no… ¡Cuidado con ésto porque podría afectar a Mercedes y hacer más pareja la clasificación!